Carro é atingido por trem ao avançar preferencial no bairro São João do Tauape; veja vídeo

Um carro avançou a preferencial em uma via do São João do Tauape, em Fortaleza, e acabou sendo atingido por um trem na madrugada desta quarta-feira (1), enquanto o veículo de maior porte atravessava os trilhos no local. O momento do acidente foi registrado por moradores das proximidades, que relataram que o condutor do veículo não teria sofrido ferimentos graves, fato confirmado na tarde desta quarta.

Veja o vídeo:

As imagens do acidente foram cedidas ao Diário do Nordeste pela página do Instagram 'São João do Tauape Oficial', após o envio dos registros do caso por seguidores da região. Tanto o carro como o trem ainda estavam na localidade no início da manhã desta quarta (1) e, segundo moradores, a cancela presente, responsável pelos avisos sonoros sobre a passagem do comboio, não estava funcionando no momento em questão.

Nota sobre caso

Segundo a Ferrovia Transnordestina Logística, responsável pelo trem envolvido na ocorrência registrada nesta madrugada (1/11), o acidente ocorreu na rua Sabino Monte, quando o veículo avançou na passagem em nível, se chocando com o trem de carga da empresa.

"O trem fazia uso de todos os dispositivos de segurança tais como buzina e faróis acesos, além da velocidade reduzida em área urbana. O Código de Trânsito Brasileiro determina que os motoristas de automóveis devem seguir as orientações de parar, olhar e escutar antes de transpor uma passagem em nível", disse a Transnordestina em nota oficial.

Por conta do acidente, o tráfego ferroviário no local foi interrompido "aguardando as providências das autoridades de trânsito". Ainda segundo a nota, o trem foi reposicionado para não obstruir a circulação de veículos no local.