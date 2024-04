Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (28/4)

O domingo amanhece com a Lua cheia no signo de Capricórnio. Remova as pedras do seu caminho e foque no que você quer realizar e construir. Seja prático. Reflita sobre o que te move e o que te limita. Chegou a hora de atravessar. Não importa se a Terra é densa demais, compacta ou espessa. Vai ser difícil enxergar o caminho ou se mover. Mas nesse momento o que está valendo é o seu movimento e a sua insistência. Vá adiante! No final do dia, a Lua em Capricórnio vai fazer um aspecto harmonioso com o Sol em Touro. Dois signos de Terra. E é na Terra que vivemos e dela extraímos nossa sobrevivência. Mantenha seus pés firmes e enraizados à realidade. Se conecte com essa energia de Terra no Céu e leve esse ingrediente para sua vida. Torne as coisas viáveis, transforme suas necessidades e desejos em realidade. A semana inicia sob uma energia de realização. Onde você quer investir? Onde você quer chegar? O que você quer ver crescer na sua vida?

Áries

Evite gastos excessivo, ariano(a). Se você se sente confortável financeiramente, invista numa causa ou projetos que são importantes para você, mas faça com equilíbrio. Mas caso você se encontre numa situação financeira desafiadora, peça ajuda ou apoio e se esforce para equilibrar suas finanças e evitar dívidas excessivas.

Touro

Hoje você vai experimentar um sentimento de liberdade e desapego. O que falta para você abandonar as convenções sociais e a seguir seu próprio caminho, sem medo ou hesitação? Chegou a hora de explorar novos conhecimentos ou novos mundos.

Gêmeos

Com tantas possibilidades à frente, de onde vem esse sentimento de medo ou insegurança? Tente enxergar além do óbvio, olhe do alto, não se apegue a nenhum detalhe. Tenho certeza que você vai perceber que existem muitos caminhos e infinitas possibilidades.

Câncer

Você pode estar enfrentando uma situação de indecisão ou conflito em seus relacionamentos. Reflita sobre o que você busca num relacionamento? O momento pede equilíbrio não só nos relacionamentos amorosos, mas também nas suas amizades. Uma conversa aberta e honesta pode fazer muito bem.

Leão

O domingo te desafia a olhar para si mesmo com honestidade e coragem, identificando o que lhe prende a padrões antigos. Olhe em que momento ou área da sua vida você está sendo desonesto(a) com você, mesmo(a) ou seja, deixando de lado sua autenticidade.

Virgem

O dia te convida a sair da ansiedade. Foque no momento presente e receba de braços abertos as novas experiências que a vida tem a oferecer. O segredo é viver plenamente o agora e planejar seu futuro.

Libra

Tente equilibrar suas ações e buscar um momento de descanso. Você está prestes a iniciar um novo ciclo, um novo projeto ou empreendimento. Escute sua intuição e confie em sua capacidade de inovar.

Escorpião

Lembre-se de honrar seus relacionamentos e cultivar vínculos. Comunicação aberta e compromisso são essenciais para manter relacionamentos saudáveis. Você só precisa confiar no processo de transformação.

Sagitário

Não permita que a expectativa do outro te reprima ou te controle. Expresse seus desejos e sonhos mais autênticos. Tente equilibrar sua vida profissional e pessoal, evitando assumir muitas demandas.

Capricórnio

Aproveite o domingo para explorar suas emoções, pensamentos e crenças e descobrir quem realmente é e qual é o seu propósito na vida. Se permita relaxar e aceitar a si mesmo e ao mundo ao seu redor.

Aquário

O domingo pede união e a harmonia, aquariano(a). Interaja mais, se conecte com outro. Cultive a comunicação e compartilhe seus sentimentos para manter a harmonia em seus relacionamentos.

Peixes

Se liberte das ilusões, pisciano(a). Aproveite essa energia de materialização para colocar os pés no chão e planejar a vida que você tanto deseja, ou seja, uma vida alinhada com a nossa verdadeira natureza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.