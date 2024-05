CAPTEI: Saúde e Longevidade em Pauta no Seminário do Lide Ceará

Promovido pelo Lide Ceará, o seminário "Saúde e Longevidade: dos Líderes e das Empresas" reuniu, na sexta-feira, 10, no Hotel Gran Marquise, um grupo seleto de executivos cearenses para um encontro de ideias e estratégias voltadas à promoção da saúde e ao sucesso empresarial duradouro.

Liderado por Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, o evento contou com a presença de Paulo Nigro, CEO do Hospital Sírio-Libanês e de Leandro Ribeiro Vaz, médico especialista em nutrologia e medicina esportiva. Sob a temática central de como sustentar a competitividade empresarial e manter a saúde pessoal em excelência, os palestrantes compartilharam percepções valiosas e tendências na interseção entre bem-estar e gestão.

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

A escolha do cenário não poderia ser mais apropriada, dado o compromisso do Lide Ceará em fornecer aos seus associados um panorama sobre as melhores práticas de gestão.

Paulo Nigro, com sua experiência à frente de empresas que primam pela longevidade, discorreu sobre a importância de uma cultura corporativa que valoriza a saúde e a sustentabilidade dos negócios.

Legenda: Paulo Nigro Foto: LC Moreira

Coube ao Dr. Leandro as últimas inovações em saúde e bem-estar aplicadas ao cotidiano dos executivos.

Legenda: Leandro e Janete Vaz e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Deusmar Queirós, fundador do Grupo Pague Menos, e Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza, enriqueceram ainda mais o evento com seus insights e estratégias implementadas em suas respectivas companhias, realçando a vitalidade de práticas que fomentam a saúde nas estruturas empresariais, destacando-se como exemplos vivos do tema discutido.

Legenda: Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Aragão Foto: LC Moreira

O seminário proporcionou uma rica oportunidade para troca de experiências entre os participantes, todos membros do Lide Ceará, garantindo uma reflexão sobre o papel da saúde na liderança moderna e na construção de empresas que perduram no tempo.

