Nadja Haddad anuncia falecimento de um dos filhos gêmeos recém-nascidos: 'Parte de mim morreu'

A jornalista Nadja Haddad, apresentadora do SBT, anunciou, nesse domingo (12), que um dos seus filhos gêmeos, Antônio, morreu. Ele e José nasceram prematuros, no fim de abril, e chegaram a ser internados em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

Ao divulgar a informação, a profissional destacou a tristeza de perder o recém-nascido durante o primeiro Dia das Mães após o nascimento dos primeiros filhos.

Meu primeiro dia das mães não foi como queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu." Nadja Haddad Apresentadora

Na postagem, realizadas nas redes sociais, ela detalha que está muito abalada, mas que recebe apoio do marido Danilo Joan e segue cuidando do outro bebê gêmeo, José. "Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento", refletiu.

Diversos amigos e seguidores da jornalista se solidarizaram com a notícia e ofereceram apoio ao casal. Uma deles foi a colega de emissora Chris Flores: “Amiga querida, meus sentimentos e todo meu amor a você e ao Danilo, estamos aqui em orações por vocês. Que o Senhor cubra de bençãos sua família, que Maria acolha seu Antônio em seus braços e cuide dessa pequena alma tão amada. Muito amor no coração de vocês”.

Antônio e José nasceram no último dia 25. Na época, Nadja e Danilo revelaram que os gêmeos estavam em estado de "prematuridade extrema", tendo sido internados na UTI neonatal.

"Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre", disse a apresentadora na época.