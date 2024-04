Nadja Haddad comenta parto prematuro de gêmeos: 'Não foi como sonhávamos'

A apresentadora do SBT Nadja Haddad anunciou o nascimento dos filhos gêmeos, José e Antônio, em um post no Instagram nesse domingo (28). Ela explicou, no entanto, que o parto foi prematuro e aconteceu na última quinta-feira (25), e que os bebês estão na UTI.

“Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre. Foi tudo no susto, na correria. Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus. Sempre pedimos que eles nascessem quando decidissem, junto ao Senhor. José e Antônio estão bem! Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros”, escreveu ela.

Legenda: José e Antônio são frutos da relação de Nadja com Danilo Joan Foto: Reprodução/Instagram

“Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal, sabendo que viveremos numa montanha-russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé”, completou.

Nos comentários da postagem, Nadja recebeu mensagens de carinho. “Viva, que benção!!! Bem-vindos José e Antônio! Que Deus possa abençoar vocês e fortalecer cada dia dessa nova etapa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável! Seguimos em oração, cheios de fé e esperança”, publicou a apresentadora Patrícia Abravanel.

“Que Deus abençoe vocês, família”, publicou a atriz Larissa Manoela. José e Antônio são frutos da relação de Nadja com Danilo Joan.