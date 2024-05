Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (13/5)

A Lua cresce em Leão e daqui a pouco as coisas ficam mais visíveis. Pode ser que nos próximos dias nem todos os seus projetos tomem forma, que nem todos os seus anseios sejam concretizados, mas os obstáculos devem ser enfrentados com o seu coração, coragem, força e autoconfiança. Enquanto a Lua estiver em Leão se valorize e dê valor a quem realmente merece, Hoje temos dois aspectos super favoráveis no céu. O dia amanhece sob uma conjunção entre Sol e Urano e finaliza sob uma interação entre Vênus e Saturno. Planeje, foque no que vale a pena. O dia está super favorável para proposta de negócios, entrevista de emprego, pedido de namoro ou casamento e qualquer tarefa que gere benefícios a longo prazo.

Áries

Nos próximos dias o universo vai pegar na sua mão e te ajudar no que você precisa, ariano(a). Até o dia 19/05 você estará mais motivado. Aproveite o fogo criativo que vai acender na sua vida e impulsione seus projetos.

Touro

Que tal se aventurar um pouco, taurino(a)? Eu sei que não é muito fácil para você sair da zona de conforto, mas pode saltar que o universo vai te dar asas. Tem um palco armado para você brilhar. E sinto que você será apoiado se fizer algo novo.

Gêmeos

Não desperdice as oportunidades, geminiano(a). Sinto que tem algumas novidades chegando para você. Eu sei que você tem muito a oferecer. Divulgue suas ideias e seu trabalho. Chegou a hora de avançar.

Câncer

Prepare-se para uma semana super movimentada, canceriano(a). Você estará cheio de energia e coragem. E estará preparado(a) para enfrentar e superar qualquer obstáculo no seu caminho.

Leão

Sua autoestima estará em alta nos próximos dias. A segunda-feira está super favorável fortalecer parcerias ou oficializar contratos. E sinto que tudo isso vai contribuir de forma positiva para sua vida financeira.

Virgem

Se existe alguma área da sua vida que você ainda não explorou, pode começar hoje. Faça algo diferente e trabalhe sua autoafirmação. Chegou a hora de criar e colocar sua liderança em movimento. A semana é marcada por acordos significativos.

Libra

Você será super beneficiado com essa Lua em Leão, libriano(a). Ative sua rede de contatos ou amigos. Sinto que você vai encontrar o apoio ou a solução que precisa. Vênus, seu planeta regente, alinhado com Saturno ilumina suas finanças e carreira ao longo da semana.

Escorpião

É você que manda, escorpiano(a). Assuma seu poder pessoal e mostre sua verdade, confiança e persiga suas metas. O segredo do momento é autenticidade. Prepare-se para solidificar relações.

Sagitário

Faça o que você sabe fazer de melhor, espalhe alegrias por onde passar. Pense alto e cultive o otimismo, pois tudo que você fizer nesse momento será muito benéfico para você e para os outros.

Capricórnio

Você sabia que nessa semana você pode virar o jogo a seu favor? Mas para isso precisa resolver algumas situações desafiadoras. Não fuja das conversas difíceis. Seja prático, mas não perca a sensibilidade.

Aquário

Boas oportunidades nos relacionamentos se aproximam, aquariano(a). Vênus e Saturno se unem trazendo confiança e compromisso a longo prazo nos seus vínculos. Alguns acordos ou negociações serão concluídos de forma positiva.

Peixes

Você já sabe que precisa promover algumas mudanças na sua vida, mas não sabia nem por onde começar. Mas agora tudo está clareando e o universo vai trazer dose extra de motivação. Aproveite seu poder de persuasão e influencie as pessoas ao seu redor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.