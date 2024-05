Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de maio

A Lua cresce em Leão e daqui a pouco as coisas ficam mais visíveis. Pode ser que nos próximos dias nem todos os seus projetos tomem forma, que nem todos os seus anseios sejam concretizados, mas os obstáculos devem ser enfrentados com o seu coração, coragem, força e autoconfiança. Enquanto a Lua estiver em Leão se valorize e dê valor a quem realmente merece, Hoje temos dois aspectos super favoráveis no céu. O dia amanhece sob uma conjunção entre Sol e Urano e finaliza sob uma interação entre Vênus e Saturno. Planeje, foque no que vale a pena. O dia está super favorável para proposta de negócios, entrevista de emprego, pedido de namoro ou casamento e qualquer tarefa que gere benefícios a longo prazo.

Signo de Áries hoje

Nos próximos dias o universo vai pegar na sua mão e te ajudar no que você precisa, ariano(a). Até o dia 19/05 você estará mais motivado. Aproveite o fogo criativo que vai acender na sua vida e impulsione seus projetos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.