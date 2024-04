Ricardo Costa, ex-Polegar, é expulso de 'A Grande Conquista' após discussão

Ricardo Costa, ex-integrante da boy band brasileira Polegar, foi expulso do reality "A grande conquista 2", da TV Record, na manhã do último sábado (27). Durante uma discussão, ele pegou uma faca e partiu em direção ao quarto onde estava o participante Fábio Gontijo, médico e ex-marido de Jenny Miranda

O bate-boca começou depois que um participante deixou uma sunga molhada e suja em cima da cama, irritando outros competidores. Fábio acreditou ser uma peça de Ricardo e jogou a peça contra o cantor. O dois entraram em conflito, e Ricardo saiu em disparada até a cozinha para buscar uma faca.

Quem estava no quarto segurou a porta para que Ricardo não entrasse. Outros participantes tentaram tranquilizá-lo e conseguiram recuperar o objeto.

Veja também Zoeira Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza declara ser bissexual: ‘Processo de autoconhecimento’ Zoeira 'Ninguém consegue ficar muito tempo com Gracyanne', diz personal que se relacionou com a modelo

Segundo a equipe do artista, em pronunciamento numa rede social, a intenção de Ricardo era rasgar as roupas de Fábio. “Ricardo foi desclassificado do programa. Depois daquela cena da cueca, ele como vingança queria rasgar a roupa do Fábio e foi buscar uma faca”, escreveu. Por isso, a produção preferiu desclassificá-lo.

“O erro dele não foi querer rasgar a roupa. Seria ótimo pra o entretenimento. Mas ele não VERBALIZOU, o que é grave já que é uma faca. Entendemos a produção, mesmo o Ricardo tendo explicado”, afirmou.

Como foi a confusão?

O perfil oficial de Ricardo no Instagram também publicou stories narrando o ponto de vista do cantor.

"Começou quando MC Mari foi deitar na cama que ia dormir e tinha roupas, incluindo uma cueca ou sunga molhada e suja, ela surtou. O quarto inteiro falou que era do Ricardo. Ele disse que não era dele e ela continuou surtando e com razão. Nessa hora, Fábio se intromete, pega as peças de roupas e vai tirando uma por uma, até que JOGA a cueca suja no Ricardo. Ricardo estava DEITADO, com olhos fechados, tentando dormir... Ricardo pega a cueca e joga longe, e começa a discussão", disse o perfil.

"Fábio insiste que a cueca é dele, e ele reforça várias vezes que NÃO. Que sua cueca é azul... A discussão por parte do Ricardo acaba e ele deita novamente. Mas se vcs aumentarem o volume vai ver que Fábio não para de falar e provocar. Ricardo continua deitado. Provavelmente pensando em molhar ele ou rasgar as roupas, como foi dito", alega.

“Ele não agiu em nenhum momento no meio da discussão!“, emenda o perfil. “A câmera muda de casa e nenhuma outra câmera está no ambiente do quarto laranja. Depois disso aconteceu a expulsão".

Após comunicado oficial da produção, os participantes aplaudiram a decisão.