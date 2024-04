'Ninguém consegue ficar muito tempo com Gracyanne', diz personal que se relacionou com a modelo

O personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como amante de Gracyanne Barbosa, falou sobre o relacionamento com a ex-esposa de Belo. Em entrevista ao portal Leo Dias, ele afirmou que a relação não durou "muito tempo".

Segundo o personal, a profissão de Gracyanne teria atrapalhado o relacionamento. “Ninguém consegue ficar muito tempo com a Gracyanne. Ela é artista, né?”, declarou.

Gilson também falou sobre a relação com a ex-aluna Marcella Bernardo. A mulher afirma ter engravidado dele em 2021 e que o personal trainer teria dito que não iria assumir a criança. Ela acabou perdendo o bebê.

“Nunca foi minha namorada, era apenas uma ficante”, disse o fisculturista.

SEPARAÇÃO DE BELO E GRACYANNE

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram no dia 18 de abril que estão separados após 15 anos de relacionamento. Segundo a modelo, os dois não estavam mais juntos há cerca de oito meses.

Após mais de uma década e meia juntos, a influenciadora fitness contou que o relacionamento com o artista acabou se tornando distante. Fãs dele já haviam notado que ele não usava mais aliança.

O personal Gilson Oliveira, apontado como pivô do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, detalhou o caso que teve com a musa fitness em entrevista ao canal do YouTube do advogado Joabs Sobrinho, que o representa no processo contra o cantor. Segundo Gilson, o relacionamento com Gracyanne durou sete meses, de fevereiro a agosto do ano passado, quando ambos estavam solteiros.