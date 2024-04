Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza declara ser bissexual: ‘Processo de autoconhecimento’

O influenciador e apresentador Lucas Souza declarou, neste sábado (27), ser bissexual. Ex-marido de Jojo Todynho, o participante de "A Fazenda 15" publicou longa carta nas redes sociais para falar sobre a sua sexualidade.

“Me considero um pessoa BISSEXUAL ou até mesmo PANSEXUAL. Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em processo de autoconhecimento, e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês”, escreveu Lucas Souza.

O ex-peão também comentou sobre os casos em que, durante o reality, sua sexualidade virou “pauta”. Ele explicou que não se manifestou quando saiu do programa pois precisava entender melhor os seus sentimentos e vivia um momento de “angústia e confusão.”

“Quando saí, eu estava certo de como seria minha vida aqui fora e como seria meu posicionamento sobre isso, porém, percebendo as acusações, fiquei mais confuso ainda. Novamente fiquei preso, impossibilitado de falar. Porém, faz tempo que estou pensando em tornar isso público, para me sentir mais à vontade, tirar esse peso das minhas costas e poder viver sem ser ameaçado”, acrescentou.

A sexualidade de Lucas Souza era alvo de questionamentos desde que Jojo Todynho comentou o motivo da separação dos dois. Em novembro de 2023, a funkeira revelou que o casamento com ele terminou porque ela "pegou conversas" dele com outros homens.

“Hoje é um dia muito importante para mim, pois me sinto liberto e feliz! Espero que esse relato conscientize as pessoas, que cada um tem o seu momento, cada pessoa passa por um processo e o momento ideal de falar sobre isso cabe a cada indivíduo, de forma pessoal e intransferível”, finaliza a publicação de Lucas.