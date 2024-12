Que horas começa o Especial The Masked Singer Brasil neste domingo (22)?

O "The Masked Singer Brasil" ganha um especial natalino neste domingo (22), comandado pela apresentadora Eliana, com o intuito de contemplar a temporada de festas da TV Globo. O programa deverá apresentar parte do elenco da nova temporada, trazendo os jurados Tony Ramos, Belo, Sabrina Sato e Tatá Werneck ao palco mais uma vez.

A quinta temporada do reality estreia no dia 12 de janeiro, na TV Globo. Agora, antes disso, o público poderá ter o gostinho do que está por vir no programa. O especial será exibido após ‘Temperatura Máxima’, por volta das 16h15. Outra novidade será a presença de Dani Calabresa como jurada convidada.

Além dos jurados, Kenya Sade continuará como apresentadora dos bastidores dos novos episódios. A ideia é que ela conduza entrevistas e interações para aprofundar a conexão do público com os participantes.

A dinâmica do especial, inclusive, será bem diferente. Cada jurado apresentará um musical ao lado de um convidado por ele, que vem disfarçado por uma máscara, como uma alusão ao programa. Essa máscara será criada especialmente para o programa comemorativo e não são as fantasias da temporada.

Cada dueto inédito vai trazer também a revelação de histórias para mostrar o significado entre a relação de cada mascarado com o jurado que o convidou. A ideia é que sentimentos como carinho e gratidão sejam abordados durante o programa.

Surpresa no palco

Mas nem só dos convidados virão as músicas. Em momentos distintos, Eliana e Kenya Sade fazem um número diferente. A primeira se apresenta ao lado de Daniel, um de seus grandes amigos, enquanto a segunda deve impressionar o público ao cantar "All I Want For Christmans is You", de Mariah Carey.

A surpresa fica por conta das fantasias da temporada, que serão apresentadas durante o especial. Elas farão referência aos personagens icônicos das novelas em uma competição temática. Na 5ª temporada, o 'The Masked Singer Brasil' fará homenagem à dramaturgia no início das comemorações dos 60 anos da TV Globo.

No quesito musical, o reality terá ainda apresentações embaladas por trilhas de novelas que foram destaques no canal ao longo dos últimos 60 anos.