Ary Mirelle compartilha foto de João Gomes dormindo no chão do quarto para não infectar filho

A madrugada de sábado (21) para domingo (22) de João Gomes, foi de muito repouso. Gripado e com febre, o cantor de 22 anos repousou sob os cuidados da esposa, Ary Mirelle. Ele dormiu no chão para não infectar o filho Jorge, de 11 meses.

"Meu amor tá dodói, minha gente. Tá um dengo só... dois dias já tendo febre e gripe. Tá dormindo no colchão porque está com medo de Jorge adoecer também. Mas tô aqui do ladinho cuidando. Hoje ele passou o dia de cama repousando”, escreveu a influenciadora ao postar uma foto do amado nos stories do Instagram.

Ary mostrou, em seguida, que tratou do marido com remédios e um chá com mel, limão, gengibre e alho. “Se tiverem mais um [remédio] caseirinho para me indicar, indiquem por favor. Estou dando remédios de hora em hora, mas prefiro esses caseiros (para gripe)”, disse.

A mãe de Jorge lembrou ainda que o cantor tem compromisso neste domingo: “Ele tem show e quer estar bem. E, se Deus quiser, vai estar melhor! Eu te amo, meu neném.” A apresentação é em Natal, no Rio Grande do Norte, e, de acordo com o gshow, está mantida.

Os dois se casaram em outubro deste ano, no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco. Eles são pais de Jorge, que vai completar 1 ano em janeiro de 2025. Mesmo com os cuidados, o bebê também acabou adoecendo. “Neném gripou também. Ele quer ficar no grudinho do pai de todo jeito”, revelou Mirelle.

Antes, ela comentou que já está pensando na festa de aniversário do primeiro ano do filho: “Gente, alguém me salva… me indiquem alguém que faça roupas/fantasias para fazer a roupa de Jorge, minha e João do aniversário.”

A família é adepta do costume de celebrar “mêsversários” vestidos do mesmo tema. Eles já comemoraram a vida do pequeno Jorge com os personagens Mário, Shrek, e Os Incríveis.