Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 22 de dezembro

Prepare-se para um dia de energias vibrantes e transformadoras! O dia 22 começa com um toque especial de criatividade, graças ao trígono entre a Lua e Urano. Essa influência celestial desperta a sua mente, abrindo portas para novas ideias e soluções inovadoras. É hora de deixar a mesmice de lado e se aventurar em terrenos desconhecidos. Explore sua originalidade sem medo, buscando alternativas e perspectivas diferentes para os desafios do dia a dia.

A partir da tarde, a Lua ingressa em Libra, trazendo consigo a energia da harmonia e do equilíbrio. As relações ganham destaque, e a busca por justiça e diplomacia se intensifica. É o momento perfeito para resolver conflitos com gentileza, buscando a compreensão mútua e o respeito. Aproveite essa influência para fortalecer os laços afetivos e cultivar a paz interior.

Com a chegada da fase Minguante, um ciclo se encerra, abrindo espaço para novos começos. É tempo de refletir sobre as gexperiências passadas, reconhecendo os aprendizados e liberando o que não serve mais. Desapegue-se de velhos hábitos, crenças limitantes e situações que te impedem de evoluir. Olhe para trás com gratidão, mas siga em frente com leveza e confiança.

Signo de Capricórnio hoje

Foco nos objetivos, capricorniano! A Lua Minguante te convida a reavaliar suas metas e estratégias. Finalize projetos, elimine o que não é essencial e concentre-se no que realmente importa. Reconheça seus limites e celebre suas conquistas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.