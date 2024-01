Posto de combustíveis no Tauape que vendia etanol como gasolina é interditado parcialmente

Um posto de combustíveis no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, com bandeira SP, teve interdição parcial por enganar consumidores vendendo álcool no lugar de gasolina. Uma fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante o fim de semana identificou no estabelecimento seis bombas de gasolina com quase 20 mil litros de etanol.

Situação semelhante teria sido constatada pela equipe em outro posto, localizado na esquina das ruas Ildefonso Albano e Padre Valdevino, com bandeira Ipiranga. "E existe uma suspeita de um terceiro posto" nessa condição, adiantou o assessor do Sindicato de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), Antônio José.

Segundo o representante, "Fortaleza, até então, era uma cidade 'sadia'" no que diz respeito ao comércio clandestino de combustíveis. "Casos como esse ainda não tinham sido flagrados tão claramente como agora", comentou ele em entrevista ao Sistema Verdes Mares (SVM), na manhã desta segunda-feira (29).

De acordo com Antônio, no caso específico do posto do São João do Tauape, chamado Posto Olimpo, o estabelecimento estava conseguindo pelo menos R$ 2 de "abuso de poder do lucro" a cada litro de etanol vendido como gasolina. "Estão atingindo três bandeiras diferentes. Aqui é SP, na Padre Valdevino é Ipiranga e ainda tem outra. No fundo, o mais prejudicado é o consumidor", continuou ele. Além disso, o representante do Sindipostos-CE ressaltou que outro principal lesado é o comerciante que está correto.

Bombas interditadas

Embora as seis bombas irregulares estejam interditadas, o Posto Olimpo, que fica na avenida Monsenhor Salazar, segue funcionando parcialmente. Antônio explicou que isso se deve ao fato de que a ANP "só pode lacrar os bicos onde há fraude". "Uma bomba de etanol não pode lacrar, bomba de diesel também não", disse o assessor.

No entanto, nesse domingo (28), a reportagem identificou que mesmo as bombas cobertas com fitas estavam sendo utilizadas. Uma funcionária do local relatou que os bicos haviam sido interditados devido ao "preço baixo" do combustível, mas que a situação já teria sido resolvida.

O Diário do Nordeste procurou a ANP para mais informações sobre o assunto e aguarda retorno para atualização desta matéria.