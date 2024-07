Turbulência política dos EUA: como blindar os seus investimentos

O ataque a Donald Trump, a desistência de Joe Biden e a ascensão de Kamala Harris em tão pouco tempo mostram a importância da proteção dos investimentos.

Em questão de dias, o mundo viu a política americana ganhar ainda mais destaque nos noticiários. Tudo começou com a tentativa de assassinato do candidato e ex-presidente dos EUA, Donald Trump, durante um comício no dia 13 de julho. No dia 21 de julho, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, desistiu de concorrer à reeleição neste ano, apoiando, no mesmo ato, a vice Kamala Harris para o posto majoritário.

Em um intervalo de apenas oito dias, todo o arranjo político da maior potência econômica do mundo mudou. Isso trouxe impacto nos mercados globais, que passaram a refletir essa nova disputa presidencial – trazendo efeitos diretos para os nossos investimentos.

Eventos ocorridos nos lembram da imprevisibilidade do futuro

Ninguém imaginaria, há alguns dias atrás, que tais eventos ocorreriam – tampouco em tão curto espaço de tempo. Esses fatos nos mostram algo que eu sempre venho ressaltando nas minhas redes sociais: o investidor de longo prazo deve se preparar até mesmo para os cenários mais imprevisíveis.

Eventos como esses mostram que, por maior que seja a nossa capacidade de antecipação, sempre existirão possibilidades que nos fogem à mente. Por isso, é importante que o investidor se prepare para turbulências que ele sequer é capaz de imaginar.

Diversificação é a palavra-chave

Para conseguir se manter firme no propósito de investir no longo prazo, o investidor pode utilizar diversas estratégias. Mas, definitivamente, a maior arma a seu favor é a diversificação dos seus investimentos.

Em um mundo que muda constantemente, e em que as regras do jogo podem ser alteradas a qualquer instante, estar preparado para qualquer cenário é a maior garantia de sucesso nos investimentos.

Imagine só colocar todos os seus investimentos em uma única classe de ativos, por exemplo, nos EUA, e eles sofrerem um revés político-financeiro. Difícil desse cenário acontecer? Sim. Impossível? Não.

Outras estratégias importantes para se precaver em períodos de incerteza

Além da diversificação, existem outras estratégias que o investidor pode utilizar para passar incólume por períodos de crise como o ocorrido.

Ter uma reserva de liquidez: Tenha sempre uma parte dos seus investimentos em ativos que permitam o resgate imediato, e que não sejam diretamente impactados por eventos adversos. Esse dinheiro servirá tanto para necessidades quanto para oportunidades que surgirem em seu caminho.

Ter foco no longo prazo: Ao fazer seus investimentos, considere estratégias de longo prazo que se beneficiem de eventuais períodos de baixa no mercado. Olhando os índices mundiais em retrospecto, é fácil perceber que os mercados tendem a subir no longo prazo – e momentos de baixa são oportunidades de acumular mais ativos a um preço mais barato.

Foco no que está sob o seu controle

Eventos imprevisíveis como os ocorridos são passíveis de acontecer. Infelizmente, não há nada que eu ou você possamos fazer para impedi-los ou evitar suas consequências.

No entanto, podemos nos preparar para as adversidades utilizando as estratégias que eu te ensinei. Para isso, devemos focar naquilo que está em nosso controle: nosso trabalho, nosso cuidado e nosso aporte.

Não adianta ficar conjecturando o que acontecerá, como o mercado reagirá ou qual será a melhor saída. Só saberemos o resultado de todos esses eventos após a sua ocorrência. Se não podemos prever o futuro, que estejamos preparados para ele da melhor forma possível.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

