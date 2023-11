Homem tenta furtar fios, leva choque em rua de Fortaleza e é socorrido em estado grave

Um homem cuja identificação ainda não foi confirmada pela Polícia Militar do Ceará, ao tentar furtar fios de um poste na Rua Paulo Firmeza, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na manhã desta sábado (4), levou um choque, caiu no chão e se machucou gravemente. Segundo a PM, ele foi socorrido em estado grave para o Instituto Dr. José Frota, no Centro.

A PM confirma a ocorrência na manhã deste sábado (4) e informou que a composição do 22° Batalhão foi acionada para o referido caso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado e socorreu o homem para o hospital.

Furto de fios

Roubar ou furtar cabos, fios elétricos ou de telecomunicações, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, atenta contra a segurança e o funcionamento de serviços de utilidade pública. Além desses, outro crime associado ao delito é o de receptação, quando os materiais são comercializados clandestinamente a terceiros.

Para contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, a população pode ligar no número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.