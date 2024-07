Comércio do Ceará bate recorde de vendas em maio

Página apoiada por:

O Ceará registrou, em maio, um aumento de 5,3% nas vendas do varejo ampliado, que inclui todas as segmentações do comércio.

A base de comparação foi o mês de abril deste ano. O índice ficou acima da média nacional, que registrou um avanço de 0,8%. Os dados são da FCDL-CE, que reúne as Câmaras Lojistas do Estado.

No acumulado de janeiro a maio, o comércio do Ceará acumula alta de 8,8%, também acima da média nacional. Com o resultado, segundo o levantamento, as vendas atingiram um recorde para o estado do Ceará.

Poder de compra

Freitas Cordeiro, presidente da Federação das CDLs do estado do Ceará, afirma que o bom desempenho tem ligação com o poder aquisitivo e a queda no endividamento.

“Vamos destacar que de janeiro a maio de 2024, um total de 700 vagas formais de emprego foram criadas, recuperando o poder de compra do consumidor. Outro fator positivo tem sido a queda no número de negativados, termômetro eficiente que nos oferece o SPC Brasil”, comenta.