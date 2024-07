Maior espetáculo da Terra, a Olimpíada abre hoje em Paris

Serão abertos, oficialmente, hoje, às 14 horas (horário de Brasília), os Jogos Olímpicos de Paris. Trata-se do maior espetáculo da Terra.

Pela primeira vez na história, a solenidade de abertura da Olimpíada não será realizada em um estádio esportivo, mas a céu aberto e terá como palco nada mais nada menos do que o famosíssimo rio Sena, por cujas águas despoluídas, num percurso de seis quilômetros, desfilarão os atletas dos mais de 200 países que participarão dos jogos.

Este colunista cobriu duas olimpíadas – a de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, e a de Sidney, na Austrália, no ano 2000. É algo que impressiona e emocionada.

Patrocinada por grandes empresas multinacionais, a Olimpíada tem números superlativos que dão a exata dimensão da grandiosidade do evento. Aqui estão alguns desses números:

Perto de dois bilhões de expectadores em todo o mundo verão pela tevê a transmissão dos jogos;

Serão 350 mil horas de transmissão pela televisão;

São 35 locais de competições, uma das quais, a de surf, será realizada no Taiti, na Ásia, cerca de 5 mil quilômetros além de Paris;

Participarão 10.500 atletas de 48 modalidades de 32 diferentes esportes, além de quatro esportes adicionais. Detalhe: 50% dos atletas são homens; 50% são mulheres;

Entre os esportes adicionais que estrearão na Olimpíada de Paris, está o break, aquela dança de rua. Foram retirados dos Jogos Olímpicos o beisebol, o softbol e o karatê;



Nos 19 dias que durarão os jogos, haverá 329 eventos;

Estão credenciados 20 mil jornalistas para a cobertura dos jogos;

Na Olimpíada de Paris estão trabalhando 45 mil voluntários, inclusive brasileiros, que receberam do Comitê Organizador dois uniformes para usar durante os jogos, além de três refeições diárias;

A Vila Olímpica de Paris, construída em Saint Denis, nos subúrbios de Paris, tem 32 edifícios, com 3 mil apartamentos e 7.200 quartos, que já recebem os 15.500 atletas dos 207 times olímpicos e mais os membros das 185 comissões paraolímpicas;

Na construção da Vila Olímpica, foram investidos 2 bilhões de euros, o equivalente a R$ 12 bilhões;

Durante a duração da Olimpíada de Paris, a Vila Olímpica servirá 600 mil refeições;

Em 19924, ou seja, há exatamente um século, Paris sediou a Olimpíada. Em 1900, a Cidade Luz já havia recebido os Jogos Olímpicos. Assim, Paris é, pela terceira vez, sede do maior espetáculo da Terra. A próxima Olimpíada, daqui a quatro anos, será realizada perla segunda vez na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos;

Na cerimônia de abertura da Olimpíada, serão utilizadas quase 100 embarcações. Nas margens do rio Sena, a Prefeitura de Paris instalou 80 gigantescos telões para que o público, que ocupará arquibancadas, acompanhem as imagens do espetáculo;

Para a segurança dos Jogos Olímpicos, o governo francês está mobilizando, em Paris, um contingente de 20 mil militares e mais de 40 mil policiais, de acordo com informações da BBC de Londres;

A cerimônia de abertura durará 3 horas e meia, mas o espaço aéreo de Paris, num raio de 150 quilômetros estará fechado por cinco horas;

O recorde de público numa cerimônia de abertura da Olimpíada pertence a Pequim, que a promoveu em 2008. Na capital chinesa, estiveram presentes na abertura 91 mil pessoas;

Hoje, em Paris, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos será vista por 326 mil pessoas, das quais 222 mil receberam ingressos gratuitos. Ou seja: o recorde chinês será facilmente quebrado hoje.

CRESCENDO, O GRUPO DASART CELEBRA 9 ANOS DE ATIVIDADE

O Grupo Dasart está a celebrar neste mês de julho 9 anos de atividade no mercado cearense.

Fundado em 2015 pelo empresário Vitor Frota, o grupo consolidou, ao longo desses anos, a sua presença em diversos segmentos da economia cearense.



O grupo é dono de uma incorporadora imobiliária especializada em produtos de médio e alto padrão, residenciais e comerciais. Tem, também, atuação na administração do Grand Shopping e do Terrazo Shopping, além de, por meio de sua Nortis Energia, gerar energias renováveis, destacadamente a solar fotovoltaica.

E atua, ainda, por meio da Built to Suit (BTS), na construção de imóveis comerciais sob medida. Tem, igualmente, o Vértis, um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC).