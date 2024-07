TCE debate hoje com Cid Gomes sobre Hidrogênio Verde

Logo mais, às 10 horas, em sua sede, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará promoverá a 16ª edição do TCE Debate, um fórum trata dos temas ligados ao desenvolvimento econômico e social do Ceará. Hoje, esse fórum tratará dos desafios e das perspectivas do Hidrogênio Verde.



Serão debatedores o senador Cid Gomes, presidente da Comissão Especial do Senado Federal que tratou do marco regulatório da produção do Hidrogênio Verde, já aprovado pelo Congfresso Nacional e aguardando a sanção presidencial para virar Lei; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante; e o diretor executivo Jurídico do Complexo do Pecém, Juvêncio Viana.

A mediação do TCE Debate de hoje será feita pelo conselheiro corregedor, Edilberto Pontes, que é também presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB).

O TCE Debate tem como objetivo oferecer aos participantes a oportunidade de conhecer e discutir temas relevantes para a administração pública brasileira e para o Estado do Ceará, com personalidades renomadas das áreas jurídica, econômica e/ou social. O evento acontece periodicamente e é uma iniciativa idealizada pelo conselheiro Edilberto Pontes, em 2014.

O projeto de criação do HUB de Hidrogênio Verde, a ser instalado na geografia da ZPE do Pecém, foi lançado pelo Governo do Estado em fevereiro de 2021 em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Fiec.