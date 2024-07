Hidrogênio Verde: uma parceria do Ceará com Nova Iorque

Em uma iniciativa que promete fortalecer a colaboração internacional em práticas sustentáveis, uma reunião remota foi realizada, nesta quarta-feira (24) em Nova York, com o senador norte-americano Pete Harckhman, presidente do Comitê de Conservação Ambiental dos EUA, para discutir os benefícios econômicos e estratégicos da cooperação em hidrogênio verde entre o Ceará e Nova York.

Participaram do encontro, representando o Ceará, Jorge Borrel, CEO da QAIR; Salmito Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará; Jurandir Picanço, representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec); e Wally Menezes, reitor do IFCE e presidente do Conselho de Reitores das Universidades e Institutos Cearenses.

A reunião teve início destacando as potenciais vantagens de uma parceria entre as entidades brasileiras, instituto federal, universidades e as indústrias brasileira e norte-americana. Durante o encontro, foi feito um resumo da recente reunião da ONU sobre hidrogênio verde, enfatizando a importância de encontrar parceiros para trazer o produto para os EUA, especialmente para a região de Nova York, bem como atrair empresas para o Ceará. A colaboração com o Instituto Federal e universidades para desenvolvimento de tecnologias, mobilidade acadêmica demosntram o potencial de sinergia entre o Ceará e as instituições de pesquisa de Nova York focadas no setor de energia renovável e tecnologias da informação e comunicação alinhados com a indústria foram outros pontos destacados

Segundo o secretário Salmito Filho, um dos pontos principais abordados foi a criação de uma zona de livre comércio para hidrogênio verde entre o Brasil e Nova York. Com um maior número de participantes, a expectativa é de uma redução significativa nos custos. Além disso, foram discutidas formas de cooperação entre a estação brasileira e o Estado de Nova York, destacando a viabilidade de tecnologias mais baratas para transporte e fabricação, assim como a compensação dos custos de transporte.

A reunião também destacou a próxima conferência em novembro, considerada uma oportunidade importante para networking e estabelecimento de parcerias. O potencial para colaboração com a delegação brasileira na arena de investimentos da América do Norte foi enfatizado, com a Lei de Redução da Inflação e o Projeto de Lei de Infraestrutura sendo vistos como marcos legislativos que podem ser aproveitados para fortalecer essa parceria.

Essa reunião não apenas reforça o compromisso do Ceará com a sustentabilidade, mas também abre portas para novas oportunidades de desenvolvimento econômico e tecnológico, beneficiando ambas as regiões envolvidas.