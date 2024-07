Brisanet lança telefonia móvel 5G e promove palestras

Sexta-feira, 26, no Centro de Eventos do Ceará, a cearense Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste, lançará oficialmente a Tecnologia 5G em Fortaleza com um evento presencial e gratuito que, das 8 às 20 horas, reunirá palestrantes da área da tecnologia e inovação, entre os quais especialistas de gigantes do setor, como Google, Huawei e WhatsApp.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela plataforma Sympla. As vagas são limitadas.

Amanhã, quinta-feira, véspera do evento, a Brisanet lançará, oficialmente, a Tecnologia 5G de telefonia móvel, que passará a operar em toda a Grande Fortaleza, cuja geografia ela enlaçou com cabo de fibra óptica.

O evento de sexta-feira será direcionado a estudantes, professores universitários, empreendedores, profissionais de tecnologia e pessoas apaixonadas por tecnologia e inovação.

“Teremos um dia inteiro com debates sobre os impactos do 5G nos negócios, educação, saúde, empreendedorismo, mercado digital e gestão financeira. Além disso, os participantes poderão conhecer todos os benefícios que serão proporcionados pelo 5G da Brisanet”, destaca Jordão Estevam, diretor Comercial da empresa.

Os temas das palestras e os palestrantes serão os seguintes: Painel “Revolução 5G”, com Roberto Nogueira – CEO da Brisanet; Painel “Inteligência Artificial”, com Letícia Guedes, do Google; Painel “5G e os seus impactos: aplicação nos diversos mercados do globo”, com Carlos Roseiro, da Huawei; Painel “Internet das Coisas”, com Leonardo Finizola, da Qualcomm; Painel “Vender na Internet: oportunidades de ampliar negócios através do digital”, com Igor Silva, do Magalu; Painel “O mindset da inovação”, com Guilherme Horn, da Whatsapp; Painel “Economia criativa nas periferias”, com Preto Zezé, do CUFA (Central única de Favelas); Painel “Comportamento de consumo de conteúdo em diferentes telas”, com Rodrigo Penalva, da Globoplay; Painel “Metaverso e Saúde Mental”, com Dr. Cláudio Patrício, do Centro de Inovação do Sesi; Painel “Como a experiência do cliente gera resultados financeiros”, com Denise Barroso, do PliQ; Painel “A importância do big data na conversão de vendas”, com Felipe Ferreira, do U-All Sollutions; e Painel “Customer Experience”, com Amanda Andreone, da Genesys.