Embraer vende 6 aviões Super Tucano ao Paraguai

Notícia transmitida a esta coluna pela Embraer: a empresa anunciou nesta terça-feira, 23, durante o Farnborough International Airshow, maior evento da indústria aeroespacial do ano que se realiza no Reino Unido, a venda de seis aeronaves A-29 Super Tucano para a Força Aérea Paraguaia.

Como uma aeronave multimissão, o Super Tucano fornece às Forças Aéreas, em uma única plataforma, a versatilidade para missões de reconhecimento armado, apoio aéreo aproximado, ataque leve e treinamento avançado, o que aumenta de forma exponencial a utilização e a flexibilidade operacionais das instituições. A operação, com entregas previstas a partir de 2025, inclui equipamentos de missão e pacote logístico integrado.

“Estamos honrados com a decisão da Força Aérea Paraguaia (FAP) e muito satisfeitos em poder anunciar mais uma venda do A-29 Super Tucano, aeronave que é referência em seu segmento no mercado internacional. Estamos certos de que o A-29 atende às necessidades atuais e futuras da FAP”, afirma Fabio Caparica, Vice-Presidente Comercial para América Latina da Embraer Defesa & Segurança.

“A defesa é um bem público puro, pois presta à sociedade um serviço que contribui única e exclusivamente para a estabilidade da nação como elemento essencial para o desenvolvimento integral de um país. Isto tem um impacto positivo não só nas questões que dizem respeito ao exercício da soberania nacional, mas também em todas as áreas do desenvolvimento. A Força Aérea Paraguaia (FAP) tem a missão constitucional de zelar pela integridade territorial e, no seu âmbito, exercer a soberania efetiva do espaço aéreo, enfrentando novas ameaças, como o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado transnacional. Para fazer frente às ameaças emergentes, estamos em processo de modernização dos nossos meios aéreos e de deteção, e pretendemos estar à altura dos padrões tecnológicos que nos permitam aplicar corretamente as medidas estabelecidas na Lei de Vigilância e Proteção do Espaço Aéreo Paraguaio de forma a contribuir efetivamente para a preservação da paz e da segurança regional e internacional”, disse o General do Ar Júlio Rubén Fullaondo Céspedes, Comandante da Força Aérea Paraguaia.

O A-29 Super Tucano é líder mundial em sua categoria, com mais de 260 aeronaves encomendadas, mais de 550.000 horas de voo com 60 mil em combate. O número de forças aéreas que operam o A-29 Super Tucano cresce continuamente devido à combinação de características únicas que o tornam a escolha de menor risco, acessível e flexível.

Para Forças Aéreas que precisam de uma solução comprovada, abrangente, eficiente, confiável e econômica em uma única plataforma, somada a grande flexibilidade operacional, o A-29 Super Tucano oferece uma ampla gama de missões tais como suporte aéreo aproximado, patrulha aérea, operações especiais, interdição aérea, JTAC, controlador aéreo avançado (FAC), coordenador aéreo e tático (TAC), ISR Armado, vigilância de fronteiras, reconhecimento, escolta aérea, treinamento básico, operacional e avançado, transição para caças de superioridade aérea, treinamento JTAC /LIFT e FAC.

O A-29 Super Tucano é a aeronave multimissão mais eficaz de sua categoria, equipada com tecnologia de última geração na identificação precisa de alvos, sistemas de armas e um conjunto abrangente de comunicações.

A capacidade é aprimorada ainda por sistemas aviônicos HMI avançados integrados a uma fuselagem robusta capaz de operar em pistas não pavimentadas, em ambientes austeros e sem infraestrutura. Além disso, a aeronave possui o conceito de manutenção simples, que oferece altos níveis de confiabilidade, disponibilidade e resistência estrutural com baixos custos de ciclo de vida.