M. Dias Branco expõe suas marcas em feira de Las Vegas

Exportando para mais de 40 países, a cearense M. Dias Branco marca presença com suas marcas líderes na ECRM – Snack Summer Session, evento que promove tendências e conexões entre varejistas do setor e fornecedores, que está acontecendo desde ontem no JW Marriot Las Vegas, nos Estados Unidos.

No estande da empresa, que é líder nacional de massas e biscoitos, os visitantes encontram produtos de marcas como Isabela, Adria, Piraquê e Jasmine.

No evento, M. Dias Branco vem realizando reuniões com visitantes e, ao mesmo tempo, aproximando-se de futuros parceiros de negócios, apresentando os produtos de suas principais marcas e de algumas marcas próprias de clientes de exportação para compradores de todos os canais do varejo.

Lembrada há mais de 70 anos pela originalidade de seus produtos icônicos, a marca Piaquê expõe a sua nova linha de biscoitos de leite maltado, agora na versão black. O novo “biscoito da vaquinha” está disponível nas versões doce (em embalagens de 160g e 132g no Nordeste), coberta de chocolate e recheada no sabor baunilha (ambas em embalagens flowpack de 85g), em todo Brasil. O produto, com casquinha escura, derrete na boca e surpreende com notas mais acentuadas de cacau.



Jasmine, marca referência em alimentação saudável, adquirida pela companhia em 2022, exibe os novos biscoitos de milho e bites de dois novos sabores, reforçando também seu portfólio consolidado de granolas, que estão na versão zero açúcar, além da linha Sou Sweet.

“A ECRM – Snack Summer Session é uma oportunidade para mostrarmos ao mercado internacional todo o nosso portfólio, que inclui produtos para todos os gostos e preços, e que já são conhecidos em todo o Brasil”, como diz César Reis, diretor de Exportação da M. Dias Branco.

O executivo ainda explica que a companhia já exporta para todos os continentes. “Iniciamos esse processo em 2016 por meio das exportações de todas as marcas e, em 2022, demos entrada no processo de internacionalização, com a aquisição de Las Acacias, do Uruguai”, afirma.

Para atender ao mercado externo, a M. Dias Branco possui certificações internacionais, que atestam qualidade, segurança alimentar, do trabalho e do meio ambiente, como a FSSC 22000, que abrange todo o sistema de gestão da segurança de alimentos, reconhecida pela Global Food Safety Initiative (GFSI).