Eve, da Embraer, monta seu primeiro protótipo do eVTOL

Eve, da Embraer, montou seu primeiro automóvel voador

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que sua Eve Air Mobility, fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso verticais (“eVTOL”) e fornecedora global de serviços para a mobilidade aérea urbana, anunciou hoje um marco fundamental da montagem de seu primeiro protótipo do eVTOL em escala real.

O eVTOL será, digamos assim, uma espécie de automóvel voador.

A aeronave, produzida na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, foi revelada na 45ª edição do Farnborough Airshow, maior show aéreo do mundo, que se realiza no Reino Unido.

"Com dedicação e competência extraordinárias, nossa equipe de engenheiros conseguiu montar com sucesso nosso primeiro protótipo em escala real", disse Johann Bordais, CEO da Eve, acrescentando:

"Esse é um passo importante que reforça o nosso compromisso com a segurança, acessibilidade e inovação. Agora, devemos focar na preparação de uma rigorosa bateria de testes, mas vamos além da criação de uma aeronave - estamos desenvolvendo um ecossistema completo de soluções para modelar o futuro da indústria de Mobilidade Aérea Avançada."

Além da apresentação de seu protótipo, a Eve também anunciou a conclusão da seleção de fornecedores primários para sua aeronave.

À medida que a empresa avança para a próxima etapa de desenvolvimento, o protótipo embarca em uma série de campanhas de testes. Esses testes têm como objetivo avaliar cuidadosamente todos os aspectos operacionais e de desempenho da aeronave, desde suas capacidades de voo até seus recursos de segurança.

As informações obtidas terão um papel crucial no aprimoramento do design e funcionalidade da aeronave.

"Esta fase intensiva de testes marca o início do próximo passo fundamental em nossa jornada. Ela garante que nosso eVTOL atenda aos altos padrões e expectativas que estabelecemos para desempenho e segurança", adiantou Bordais.

A Eve, em parceria com a Embraer - a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo - utiliza os 55 anos de experiência da empresa em desenvolvimento, design e certificação de aeronaves para aprimorar seu eVTOL. Além disso, os clientes terão o benefício de acessar uma rede global já estabelecida de centros de atendimento e suporte, fundamental para garantir operações seguras, eficientes e confiáveis.

Com cartas de intenção para 2.900 eVTOLs, a aeronave da Eve utiliza uma configuração de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise) com rotores dedicados para o voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem a necessidade de componentes para a transição durante o voo.

O conceito mais recente inclui um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos que proporcionam redundância de propulsão, garantindo alto desempenho e segurança. Além de oferecer diversas vantagens, como baixo custo operacional, menos peças, estruturas e sistemas otimizados, foi desenvolvido para oferecer eficiência de empuxo com baixo ruído.

Paralelamente, a Eve continua desenvolvendo um amplo portfólio de soluções agnósticas, incluindo o Vector, um software único de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano para otimizar e expandir as operações de Mobilidade Aérea Urbana em todo o mundo.