ArcelorMittal Pecém recebe novas estagiárias em engenharia

Em iniciativa inédita, a ArcelorMittal Pecém promoveu uma seleção de estágio com vagas exclusivas para mulheres. A nova turma com 30 estudantes de engenharia chegou à produtora de aço dia 15 de julho e realizou, por cinco dias, período de integração e imersão no universo siderúrgico.

O objetivo da iniciativa é aumentar a representatividade feminina na empresa, que já supera a média do setor de produção de aço. Gisele Sestren, gerente geral de Recursos Humanos da unidade Pecém da ArcelorMittal, explica que a nova turma é mais uma ação com o objetivo de acelerar o atingimento de uma meta mundial do Grupo ArcelorMittal.

“Temos uma meta global de ter 25% de mulheres em posição de liderança até 2030 em nosso quadro funcional. No Brasil, já alcançamos 21%. É com muita alegria que recebemos essa nova turma de estagiárias. Desse grupo, podem surgir nossas futuras líderes”, disse Sestren.

Pâmela Portela é uma das 30 selecionadas. Aluna do curso de engenharia elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC), ela ficou sabendo da vaga por conta de uma visita de divulgação da ArcelorMittal à UFC. Empolgada com a oportunidade, Pâmela não demorou a se inscrever.

“Antes de abrir as inscrições, eu já tinha a certeza de que tentaria esse processo seletivo. A ArcelorMittal foi sempre minha maior meta de estágio. Depois que cheguei, não imaginava que seria tão empolgante quanto está sendo. Criei expectativas, mas a empresa superou todas elas”, revela a universitária.

Além de Pâmela, outras 19 estudantes também são alunas da UFC. As demais vagas são ocupadas por discentes da Unifor, da UniFanor e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCEs) de Caucaia e de Maracanaú. Um terço das novas estagiárias reside nas cidades vizinhas como Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru.

Estudante de Engenharia Mecânica do IFCE de Maracanaú, Lívia Luna também faz parte da nova turma de estagiárias. Ela conta que a ArcelorMittal é a oportunidade certa para seus objetivos profissionais.

“Sonho alto. Tenho grande expectativa para o meu objetivo de carreira. Pelo que eu vi nesse período de integração, estou no lugar certo. A empresa tem um plano de carreira que nos dá todo o suporte possível para evoluirmos”, comenta Luna.

As selecionadas são contratadas por até dois anos, com renovação após o primeiro ano, para a carga horária de cinco horas por dia, com possibilidade de efetivação ao final do contrato.

As engenharias contempladas nesta turma são as de Produção, Mecânica, Metalúrgica, Elétrica, Química, Computação, Civil e Energias Renováveis. O programa de estágio conta com a parceria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-Ceará), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).