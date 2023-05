Duas novas linhas de ônibus começam a operar em caráter experimental em Fortaleza; veja quais são

Duas novas linhas sazonais foram acrescidas à operação de transporte público de Fortaleza, nesta sexta-feira (19). As linhas 396 (Parangaba/Jóquei) e 398 (Siqueira/Jóquei) começam a funcionar em caráter experimental com saídas da Avenida Fernandes Távora, entre 20h50 e 21h05, para transportar cerca de 3,5 mil funcionários de uma empresa de atendimento ao cliente, de um shopping e de duas universidades que funcionam na região.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), a categoria "sazonal" diz respeito a ônibus que circulam apenas em dias e horários específicos em que é constatada alta demanda.

Com base em informações de demanda de passageiros nos terminais Parangaba e Siqueira, a supervisão de operações da Etufor entendeu que era necessário oferecer as duas novas linhas, inicialmente, à noite. Com a continuidade dos estudos, a ideia é ampliar, depois, para outros horários.

"Como a quantidade de passageiros que chegava aos dois terminais oriunda desses locais era bastante relevante, foi identificada a necessidade de criar uma linha expressa para atender a esta comunidade, facilitando o deslocamento desses trabalhadores", considera David Bezerra, presidente da Etufor.

No momento, tem sido feita uma pesquisa para analisar a demanda ao longo da semana, nos dias úteis, para formular uma proposta de ampliação dos horários das linhas.

Veja quais são as linhas sazonais em operação em 2023

016 - Cuca Barra/Papicu

065 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia

087 - Expresso/Siqueira/Papicu

089 - Expresso/Parangaba/Papicu

091 - Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba

096 - Expresso/Conj. Ceará/Papicu

300 - Siqueira/Centro/Expresso

316 - Genibaú/Centro

326 - Miguel Arraes/Tatu Mundé

331 - Conj. Esperança/Centro

333 - Bom Jardim/Centro

370 - Parque Santa Maria/Nova Esperança

374 - Aracapé/Centro

381 - Parque Santa Maria/Siqueira

387 - Jardim Jatobá/Centro

388 - Conj. Tatumundé

392 - Nova Esperança/Siqueira

393 - Miguel Arraes/Siqueira

401 - Montese/Parangaba/Centro

411 - Montese/Lagoa/Centro

421 - Montese/Lagoa/Parangaba/Ed

638 - Pedras/BR 116/Centro

823 - Bom Jardim/Montese/Aldeota

833 - Cidade 2000/Centro

860 - Clube dos Diários/Papicu