Carteiras de estudante de 2022 têm validade prorrogada até maio

As carteiras de estudante de 2022 terão a validade prorrogada até 21 de maio. A informação foi divulgada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) nesta quinta-feira (27). Anteriormente, os documentos venceriam em 30 de abril.

Na nova data, as carteirinhas do ano passado perdem a função e os documentos de 2023 serão automaticamente desbloqueados e válidos para uso no transporte urbano.

Os créditos remanescentes dos antigos documentos devem ser transferidos automaticamente para os novos, segundo a Etufor.

O órgão ressaltou que a prorrogação da validade garante que as novas carteiras sejam entregues pelas entidades aos estudantes, sem que nenhum deles tenha prejudicado o seu direito à tarifa estudantil.

Até o momento, 181.665 carteiras de 2023 foram enviadas para confecção, segundo a Etufor. Do total, 135.719 carteiras foram entregues para as entidades estudantis, responsáveis pela entrega para o aluno.

Veja como solicitar

A solicitação das carteiras estudantis de 2023 foi aberta em janeiro. O pedido do documento pode ser feito de maneira online, pela plataforma Identidade Estudantil, ou presencialmente, em um dos seis postos de atendimento da Etufor, desde que agendado no site da empresa.

Durante a solicitação, o estudante deve apresentar os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Declaração de matrícula;

Comprovante de endereço atualizado.

Estudantes de escolas públicas municipais ou estaduais, de universidade públicas e bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni), sejam veteranos ou novatos, têm direito à gratuidade na obtenção da carteira de estudante.

Os alunos de escola ou universidades particulares, por sua vez, devem pagar a taxa de confecção para que o documento seja emitido. O boleto pode ser pago em qualquer instituição financeira.