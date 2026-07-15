PF investiga suposto esquema de acesso indevido ao sistema do INSS em Jucás

No Ceará, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 09:19
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Legenda: Segundo a PF, os materiais apreendidos passarão por análise.
Foto: Fabiane de Paula.

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15) em Jucás, no interior do Estado, tem como objetivo investigar suspeitas de fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Por meio da ação, batizada de Operação Desbloqueio, policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão

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Empréstimos consignados

Segundo a investigação, o grupo criminoso realizava o desbloqueio não autorizado de benefícios previdenciários para, em seguida, contratar empréstimos consignados em nome das vítimas. 

Segundo a PF, os materiais apreendidos passarão por análise para subsidiar a continuidade das investigações.  

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