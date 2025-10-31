Diário do Nordeste
Fachada do Hospital São José

Ceará

Mulher de 58 anos é internada com raiva humana no Ceará; caso é 7º em 17 anos

A paciente apresentou sintomas como náuseas, dificuldade de engolir e falar, além de hidrofobia; veja sintomas e como prevenir

Luana Severo 04 de Fevereiro de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Jucás?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Jucás?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Fachada de escola que sofreu ataque em SP

Segurança

Adolescente cearense é suspeito de participar de ataque a escola que deixou aluna morta em São Paulo

O jovem de 15 anos seria um dos administradores de um grupo que planejou a ação que tirou a vida de uma adolescente de 15 anos e feriu outros três estudantes

Matheus Facundo 17 de Julho de 2024
Operação contra ex-prefeito de Jucás

PontoPoder

Ex-prefeito de Jucás é alvo de busca e apreensão por suspeita de furto a equipamentos do Ciops

Helanio Facundo nega as acusações e disse que instalação do equipamento do Estado foi feito de forma 'irregular'

Redação 05 de Outubro de 2023
print de vídeo onde vereador de jucás fala que autismo se cura na chibata

PontoPoder

Vereador de Jucás, no Interior do Ceará, diz que autista 'se cura na chibata', e fala gera revolta

O parlamentar defendeu que sua fala de foi tirada de contexto e disse que era como "seu pai o tratava antigamente"

Matheus Facundo 20 de Setembro de 2023
Viatura

Segurança

Foragido da Justiça cearense é preso no Distrito Federal por estupro de vulnerável

Homem de 34 anos foi detido na zona rural de Planaltina e será recambiado ao Ceará

Redação 04 de Maio de 2023
Foragido do Ceará desde 2021 é preso no Mato Grosso do Sul; suspeito havia desafiado policial

Segurança

Foragido do Ceará que gravou vídeo desafiando a polícia é capturado no Mato Grosso do Sul

O homem era procurado desde 2021 e era investigado por crimes em Jucás

Redação 13 de Abril de 2023
Polícia

Segurança

Empresário é sequestrado em Iguatu, e criminosos obrigam transferência de R$ 12 mil

Três indivíduos devem ser autuados em flagrante pelo crime de sequestro

Redação 26 de Dezembro de 2022
