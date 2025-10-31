A paciente apresentou sintomas como náuseas, dificuldade de engolir e falar, além de hidrofobia; veja sintomas e como prevenir
Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
O jovem de 15 anos seria um dos administradores de um grupo que planejou a ação que tirou a vida de uma adolescente de 15 anos e feriu outros três estudantes
Helanio Facundo nega as acusações e disse que instalação do equipamento do Estado foi feito de forma 'irregular'
O parlamentar defendeu que sua fala de foi tirada de contexto e disse que era como "seu pai o tratava antigamente"
Homem de 34 anos foi detido na zona rural de Planaltina e será recambiado ao Ceará
O homem era procurado desde 2021 e era investigado por crimes em Jucás
Três indivíduos devem ser autuados em flagrante pelo crime de sequestro