Deputado Danilo Forte sofre acidente de carro no Ceará
Em vídeo nas redes sociais, o político ressaltou que o cinto de segurança protegeu ocupantes do automóvel.
O deputado federal pelo Ceará Danilo Forte (União Brasil) sofreu um acidente de carro em uma estrada próxima de Solonópole, no interior do Estado, neste sábado (1°).
O parlamentar estava a caminho de uma agenda política em Jucás, a cerca de 400 km da Capital, quando o carro escapou da pista e acabou capotando. Além de Danilo, estavam no carro a esposa dele, um membro de sua equipe e o motorista.
Todos foram encaminhados para o Hospital Regional de Iguatu e passam bem, segundo comunicado publicado nas redes sociais do deputado.
Em vídeo gravado no hospital, na noite deste sábado, Danilo disse estar com dor de cabeça e escoriações. Ele chegou a realizar uma tomografia para avaliar possíveis efeitos do impacto.
Segundo o político, o acidente se deu em uma curva acentuada, que não tem sinalização.
“O motorista, para evitar sair da pista, puxou (o veículo) para dentro da pista, o carro deve ter tombado umas duas, ou três vezes. Graças a Deus, estava todo mundo com cinto, ninguém teve nenhuma sequela, nenhum problema maior”.
Danilo Forte afirmou ainda que solicitou que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fosse até o local para sinalizar o carro acidentado no meio da pista. No entanto, foi informado de que faltava óleo no veículo, portanto não seria possível o deslocamento até a ocorrência.
A reportagem acionou a Polícia Rodoviária sobre o ocorrido. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.