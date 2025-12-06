Diário do Nordeste
Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura para a Presidência

Nome foi escolhido por Jair Bolsonaro.

Redação producaodiario@svm.com.br
Flávio Bolsonaro discursando em uma sessão no Congresso Nacional.
Legenda: Flávio Bolsonaro deve ser o candidato do PL para a presidência em 2026.
Foto: Agência Senado.

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou nesta sexta-feira (5) que é pré-candidato para as eleições presidenciais de 2026.

A decisão do nome de Flávio partiu de Jair, segundo comunicado publicado nas redes sociais. 

“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, disse.

“Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo”, completou.

Em nota, o PL confirmou a indicação do senador para representar o partido na eleição presidencial.

A pré-candidatura foi endossada por Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e outros nomes da direita.

Michelle Bolsonaro, que teve um atrito com os filhos de Jair na última semana, também demonstrou apoio a Flávio.

REPERCUSSÕES DO ANÚNCIO

A indicação de Flávio provocou a maior queda na Bolsa de Valores brasileira, a Ibovespa, desde fevereiro de 2021.

A bolsa caiu 4,31%, com queda de mais de 7 mil pontos. A retração ocorreu após o registro de recordes positivos. 

Horas antes da queda, a Ibovespa ultrapassou pela primeira vez na história o patamar de 165 mil pontos, segundo o portal Infomoney.

O dólar comercial disparou 2,31% e chegou a R$ 5,43, levando à desvalorização do real.

