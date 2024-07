Adolescente cearense é suspeito de participar de ataque a escola que deixou aluna morta em São Paulo

Um adolescente cearense de 15 anos e morador do município de Jucás é suspeito de participar do grupo que organizou e executou o ataque a Escola Estadual Sapopemba, em São Paulo, em outubro do ano passado. À época, a ação deixou uma aluna de 17 anos morta e três estudantes feridos.

De acordo com a Polícia Civil, dois aparelhos celulares e um notebook foram apreendidos e enviados ao Departamento de Inteligência da corporação.

A investigação foi fruto de uma operação desenvolvida pelo setor de Análise e Investigação Telemática da Delegacia Municipal de Jucás e o Departamento de Inteligência Policial - DIP.

Foi descoberto que ele integrava o grupo "The Kiss". O jovem seria um dos administradores do servidor do grupo na plataforma Discord. Por lá, o ataque à instituição de ensino foi planejado.

O Diário do Nordeste solicitou detalhes da investigação à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta para atualizar esta matéria.

Ataque a escola em SP

O ataque à Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, ocorreu no dia 23 de outubro. "Três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e outros três feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque", disse parte do comunicado da Polícia Militar à época.

A ocorrência se deu por volta das 7h20. O autor dos disparos foi apreendido pelos agentes de segurança, bem como a arma utilizada por ele.

O Governo de SP também lamentou o ocorrido, em pronunciamento. As aulas na escola retornaram no dia 6 de novembro do mesmo ano, com atividades de acolhimento, psicológicos, revitalização da unidade e vigilante desarmado.