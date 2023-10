Ataque em escola deixa uma pessoa morta e três feridas na zona leste de São Paulo

Um ataque foi registrado dentro da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (23), segundo informações da Polícia Militar de SP. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas ao local e, segundo informações do governo de São Paulo, três pessoas ficaram feridas e uma aluna faleceu.

"Três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e outros três feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque", disse parte do comunicado do órgão.

O ataque teria ocorrido por volta das 7h20 desta segunda-feira (23). A Polícia Militar foi chamada por volta das 7h30 para atender a ocorrência, na rua Senador Lino Coelho, onde a escola está localizada.

As informações são de que a Polícia Militar apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele. Até a última atualização desta matéria, não houve atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

O Governo de SP também lamentou o ocorrido no mesmo pronunciamento. "O governo de SP lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas do ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira (23) na Escola Estadual Sapopemba. Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares", finaliza a nota.

Ataques a escolas

O ataque em questão é o segundo registrado em São Paulo este ano. No Ceará, ocorrências do tipo são atípicas. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medida efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências.

O enfrentamento envolve desde o eixo mais próximo, como iniciativas das gestões escolares, aos mais ampliados, como as responsabilidades das esferas de governo (municipal, estadual e federal) e a atuação das próprias famílias e comunidades.

Ciente da seriedade da situação, o Governo Federal e governos estaduais têm se mobilizado para receber denúncias, investigar ameaças e prevenir ataques semelhantes.

Caso tenha alguma denúncia sobre possíveis ameaças a escolas, clique aqui e informe ao Governo. As denúncias são anônimas.

O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como nome e idade do agressor, bem como a forma como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.