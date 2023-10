Motorista atropela 16 pessoas na Cracolândia, em SP, após suposta tentativa de assalto

Pelos menos 16 pessoas ficaram feridas na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo, após serem atropeladas por um motorista, na noite desse domingo (22). Parte do grupo de vítimas teria supostamente tentado assaltar o condutor.

Informações de policiais e de moradores indicam que o homem trafegava pela Rua dos Gusmões quando foi surpreendido pelos suspeitos. Em reação, ele teria acelerado o veículo contra a aglomeração e atropelado pouco mais de uma dezena de indivíduos, conforme o jornal Folha de S. Paulo.

Imagens gravadas por residentes dos prédios vizinho à Cracolândia mostram uma multidão aglomerada na via e várias pessoas fechando um dos sentidos da avenida Rio Branco. O cruzamento entre a Rio Branco e a Rua dos Gusmões é o local onde se concentra o fluxo de dependentes químicos, característico da Cracolândia, neste segundo semestre, de acordo com informações do Metrópoles. Durante o período noturno, centenas de pessoas ocupam a região.

O Corpo de Bombeiros detalhou que uma mulher e três homens tiveram fraturas expostas nas pernas e foram encaminhados para unidade de saúde da região. Outras três pessoas receberam atendimento no local e também foram levadas a pronto-socorros próximos. Todas as vítimas estavam com estado de saúde estável, conforme detalhou a corporação.

Agentes da Polícia Militar foram acionado e abordaram o motorista, conforme relatou à Folha uma fonte ligada à corporação. Cerca de 11 viaturas do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias foram acionadas para atender a ocorrência.