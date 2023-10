Criança de 9 anos se afoga após cabelo ficar preso em sugador de piscina no Paraná

Uma criança de nove anos se afogou após seu cabelo ficar preso no sugador de uma piscina em Doutor Camargo, no interior do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela ficou na água por fica cerca de 10 minutos submersa, antes de os familiares a resgatarem.

Conforme o Samu, a garota está em estado grave. Ela passava o fim de semana com parentes em uma chácara e estava em uma piscina de 1,5 metro de profundidade. As informações são do portal g1.

A garota foi resgatada ao hospital já intubada em um helicóptero do Samu, que teve de pousar em uma propriedade ao lado da chácara onde ocorreu o afogamento.

O relato de familiares é que eles desconfiaram após a criança mergulhar e não retornar à superfície. O aparelho de sucção instalado no equipamento tinha muita força, ainda de acordo com os socorristas.