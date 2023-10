Uma perseguição foi registrada na BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, envolvendo um veículo de modelo Fusion e uma carreta, na última sexta-feira (20). Após o caso, o caminhoneiro registrou um boletim de ocorrência. As informação de são do jornal O Tempo.

A situação aconteceu na cidade de São Joaquim de Bicas, onde o motorista do carro começou a seguir a carreta na rodovia e tentou impedir a passagem da carreta. As imagens foram feitas pela companheira do motorista do veículo maior.

No vídeo é possível perceber o medo da mulher quando o veículo tenta impedir a passagem do caminhão, seguindo até pela contramão. Também dá para ouvir o caminhoneiro pedindo ajuda para a Polícia Rodoviária Federal (PRF/MG).

Motivo da perseguição de Fusion a carreta

As imagens mostram que a carreta continua em movimento e acaba empurrando o carro para o acostamento. A PRF/MG informou que o caminhoneiro registrou a ocorrência como uma suposta discussão de trânsito.

O condutor do Fusion fugiu e ainda não foi localizado, como também informado pelos policiais que acompanham o caso na Região Metropolitana de Belo Horizonte.