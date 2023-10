Operação Voltando em Paz: mais 67 brasileiros chegam de Israel em repatriação

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou, na tarde deste sábado (21), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo 67 passageiros e 9 pets de Israel.

Outros dois passageiros que vieram a bordo do KC-390 desembarcaram no Recife, onde a aeronave pousou mais cedo. Esse é o sétimo voo da Operação Voltando em Paz de repatriação de brasileiros.

O voo trouxe, ainda, três bolivianas, uma mãe e suas duas filhas. É a primeira vez que a operação do Governo Federal Brasileiro traz cidadãos de outro país sul-americano.

Até o momento, 1.204 brasileiros já foram transportados de Israel e da Palestina, além de 44 animais domésticos desde o início do conflito no Oriente Médio, no dia 7 de outubro.

Naquela data, o Governo Federal criou um gabinete de crise e mobilizou as Embaixadas de Tel Aviv (Israel), de Cairo (Egito) e o Escritório de Representação em Ramala (na Palestina).

Qual o significado de repatriado?

Repatriados são todas as pessoas que retornaram à pátria por vontade própria ou até mesmo por obrigação, quando não podem custear as próprias despesas para isso.

Para tal, o governo solicita o preenchimento de uma Autorização de Retorno ao Brasil (ARB), um documento de viagem concedido pelas Repartições Consulares brasileiras a nacionais brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.

Para solicitar ajuda em território brasileiro, é preciso entrar em contato com o Núcleo de Assistência a Brasileiros (NAB) ou outra unidade consular do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

Já no exterior, deve-se procurar o Consulado ou a Embaixada do Brasil mais próxima, onde serão feitos os trâmites para o retorno.