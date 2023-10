Presidente da EBC deixa cargo após críticas em post sobre conflito entre Israel e Hamas

Hélio Doyle deixou o cargo de presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) nesta quarta-feira (18), após receber críticas sobre publicação nas redes sociais que chamavam apoiadores de Israel de "idiotas".

Através do X (antigo Twitter), o ex-presidente da EBC compartilhou uma publicação do ilustrador Carlos Latuff que dizia: "Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante".

Em seguida, ele apagou a postagem e publicou uma nota afirmando que o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, não aprovou o posicionamento.

"O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado, no X, postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros", comunicou.

Diante da repercussão, Doyle afirmou que deixou o cargo na EBC. "Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da EBC, agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança em mim depositada por todos esses meses", finalizou.

Ele ainda respondeu às acusações de que seria antissemita. "Refuto todos os que me acusam de antissemita por defender o direito de os palestinos terem seu Estado, ao lado de Israel, e não serem vítimas da violência do ocupante. Chamar de antissemita é a defesa dos que só sabem desqualificar os de quem discordam", pontuou.

Confira a publicação: