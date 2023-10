Voo da FAB com mais 219 brasileiros repatriados de Israel pousa no Rio de Janeiro

Mais um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou ao País, nesta madrugada de quinta-feira (19), com brasileiros repatriados de Israel, após o início da guerra com o Hamas. A aeronave, com 219 passageiros e 11 animais de estimação, pousou na Base Aérea do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O voo decolou da capital israelense Tel Aviv e viajou por cerca de 14 horas. Atualmente, cerca de 150 cidadãos ainda aguardam resgate na nação do Oriente Médio, segundo o Governo Federal. As informações são do portal G1.

Desde o início da "Operação Voltando em Paz", até essa quarta-feira (18), 1.135 brasileiros e 35 animais de estimação foram repatriados, em seis voos, conforme o Itamaraty. No momento, estão sendo avaliados, para esta semana, novos voos para trazer o restante dos nacionais.

Brasileiros na Faixa de Gaza

Ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, um grupo de cerca de 30 cidadãos e familiares diretos aguardam retirada da Faixa de Gaza. Ele segue abrigado nas localidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito.

O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, mantém permanente contato com os brasileiros, aos quais vem provendo informações e itens de primeira necessidade. Veículos contratados pelo Itamaraty seguem de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah.

Uma aeronave enviada pelo Brasil pousou, nessa quarta-feira, em Al-Arish, para entrega de doação humanitária, tendo seguido para o Cairo, capital egípcia, onde permanecerá aguardando autorização para resgatar os brasileiros procedentes da Faixa de Gaza.

Qual o significado de repatriado?

Repatriados são todas as pessoas que retornaram à pátria por vontade própria ou até mesmo por obrigação, quando não podem custear as próprias despesas para isso.

Para tal, o governo solicita o preenchimento de uma Autorização de Retorno ao Brasil (ARB), um documento de viagem concedido pelas Repartições Consulares brasileiras a nacionais brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.

Para solicitar ajuda em território brasileiro, é preciso entrar em contato com o Núcleo de Assistência a Brasileiros (NAB) ou outra unidade consular do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

Já no exterior, deve-se procurar o Consulado ou a Embaixada do Brasil mais próxima, onde serão feitos os trâmites para o retorno.