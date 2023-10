Sargento é preso acusado de matar colega PM em batalhão no Mato Grosso

Um policial militar (PM) foi preso acusado de matar um colega de farda dentro da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar do Mato Grosso em São José do Rio Claro, 325 km de Cuiabá. O crime teria acontecido no refeitório da unidade nesse sábado (28) e o sargento foi autuado em flagrante no local.

O comandante-geral da PM, Alexandre Mendes, disse que houve um desentendimento entre os policiais e que envolvia acusações de assédio, momento em que ocorreram os disparos. As informações são do g1.

Após os tiros, colegas foram ao refeitório e encontraram o agressor na cozinha com a arma em punho.

A vítima, William Ferreira Nascimento, de 42 anos, também era sargento da PM. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Corregedoria da PM-MT informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec-MT) e a Polícia Civil foram ao batalhão, e a arma do sargento foi apreendida para apurações.