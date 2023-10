Torcedor é morto após briga antes de jogo entre Flamengo e Vasco no RJ

Neste domingo (22), um torcedor morreu após conflito entre integrantes de torcidas organizadas do Flamengo e Vasco, no Rio de Janeiro. Os times se enfrentaram neste domingo, no Maracanã, na 28ª rodada do Brasileirão.

Segundo o g1, a briga aconteceu próximo à estação de Cosmos, na Zona Oeste do Rio. O corpo de bombeiros foi acionado e encontrou no local quatro feridos por tiros e facadas.

Os torcedores foram encaminhados para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, mas um deles não resistiu aos ferimentos.

Por volta das 11h, a Polícia Militar encontrou cerca de 200 torcedores de uma torcida organizada carregando pedaços de madeira no bairro de Paciência. O material foi apreendido e três suspeitos foram levados para a delegacia.

Na estação de trem de Bangu, a PM também encontrou rojões, pedaços de madeira e outros itens, que foram apreendidos. Não houve detidos na ocasião.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação na estação de Cosmos. Uma gravação também registra passageiros em um trem abaixados para se proteger dos tiros.

Confira os vídeos: