Vereador de Jucás, no Interior do Ceará, diz que autista 'se cura na chibata', e fala gera revolta

O vereador Eúde Lucas (PDT), presidente da Câmara Municipal de Jucás, no Interior do Ceará, foi fortemente criticado nas redes sociais após dizer em uma sessão que autista "se cura na chibata", nessa terça-feira (19). A fala foi alvo de repúdio de moradores do município do Cariri e vereadores cearenses.

"Eu acho que eu era autista, só que meu pai tirava autista na peia [sic]. No meu tempo tirava autista era na chibata [sic], porque eu era um menino meio traquino", disse o parlamentar, aos risos.

FALA FOI FEITA EM SESSÃO DA CÂMARA; ASSISTA:

Nesta quarta-feira (20), ele emitiu uma nota de esclarecimento no perfil da Câmara e informou que se identificou com autista após ver uma entrevista do Fantástico e falou "como foi tratado antigamente, exatamente pela falta de diagnóstico". Em seus stories do Instagram, Eúde classificou a repercussão do caso como "fake news".

"Eu fui o vereador que mais apresentei projeto de lei em favor do Autismo no Município de Jucás, justamente por compreender e abraçar esta causa. Jamais tive a intenção de ofender e peço perdão se me expressei de maneira equivocada, lamento profundamente que tenha sido mal interpretado", indica.

No site da Câmara de Jucás, entretanto, quando pesquisadas as proposições de Lucas, só uma é encontrada, e não três, como ele indica em um novo vídeo. O PL data de 19 de abril de 2023 e institui em Jucás a "Semana Municipal de Conscientização do Autismo".

Ainda em pronunciamento, só que em um evento presencial na cidade nesta quarta, Eúde disse que sua fala foi "descontextualizada".

Repúdio

Uma moradora de Jucás, Zilmar Leite, publicou nas redes sociais fotos com o filho autista e um texto repudiando a fala preconceituosa: "quem tem filho ou familiar autista, mães e pais de luta constante, não aceitam uma fala infeliz daquele que é chamado de Excelência e que tem o papel de representar o povo".

"Apesar de justificar a fala com a manifestação de que o vídeo foi retirado de contexto, não é admissível utilizar esse argumento da forma que foi posto. Principalmente com tom de chacota e risadas. Trazer o exemplo de um passado errôneo como lição, que pelo visto não serviu nem para ele próprio, é zombar das nossas lutas", defende.

O vereador Marcos da Cohab (PSDB), de Massapê, e os vereadores de Fortaleza Moura Taxista (PSB) e Eudes Bringel (PSB) emitiram notas de repúdio em seus respectivos canais.

"Repudiamos veemente à atitude do presidente da Câmara Municipal de Jucás, vereador Eúde Lucas (PDT), pelas declarações ofensivas e desinformadas sobre o autismo. É inadmissível que um representante público, responsável por legislar em prol da comunidade, faça afirmações tão discriminatórias e ignorante", pontuou Bringel.

Moura Taxista ponderou que "autismo não se cura, se abraça" e disse que é importante a empatia e o combate a "qualquer tipo de discriminação", enquanto Marcos da Cohan defendeu que o posicionamento de Eúde foi "ultrapassado" e que ele e "outros vereadores" precisam ser "eliminados pelo povo".