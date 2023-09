Vice-prefeito de Quixelô bate-boca com presidente da Câmara durante votação do piso da Enfermagem

O vice-prefeito de Quixelô (PCdoB), Wagner Araújo, bateu-boca com o presidente interino da Câmara Municipal, vereador Franculeno (PCdoB), durante sessão para votação do piso da Enfermagem, na última sexta-feira (15).

O bate-boca iniciou ainda no início da sessão, logo após a leitura de uma representação apresentada pelo prefeito da cidade, Adil Júnior (sem partido), contra o vereador Chico Ribeiro (PSD). Na ocasião, um vereador de oposição pediu para discursar logo sobre o assunto, o que foi negado pelo presidente interino porque iria começar o Grande Expediente e, então, os oradores inscritos poderiam discursar.

Em meio à discussão entre os parlamentares, o vice-prefeito Wagner Araújo se exaltou pedindo "pela ordem". Em seguida, ele começou a andar pela parte reservada ao público gritando contra o presidente interino da Casa e com outros vereadores, dizendo "filma, filma" e pedindo "pela ordem". O vice-prefeito é rompido com o prefeito Adil desde a eleição do ano passado e, por isso, é aliado dos parlamentares de oposição ao gestor. Já o presidente interino é da base aliada de Adil.

Legenda: Parte do bate-boca foi registrado na transmissão da sessão da Câmara Municipal de Quixelô do dia 15 deste mês Foto: Reprodução/Facebook Câmara Municipal de Quixelô

"Tenha respeito que tu já passou por essa Casa aqui", pediu o presidente interino, acrescentando que o vice deveria "dar o exemplo", mas era um "baderneiro".

Depois de um tempo, a Polícia foi acionada para acalmar os ânimos na Casa. O vice-prefeito se retirou do local dizendo que "não deve satisfação a ninguém".

Procurado pela reportagem, o presidente interino disse que a sessão foi convocada para votar o piso da Enfermagem, que foi aprovado por unanimidade apesar do "tumulto" — o qual não sabe por que começou, alegando apenas que o vice "gosta de aparecer".

A reportagem tentou entrar em contato com Wagner Araújo pelos telefones cadastrados na Justiça Eleitoral, mas não conseguiu retorno.