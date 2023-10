Ex-prefeito de Jucás é alvo de busca e apreensão por suspeita de furto a equipamentos do Ciops

A Polícia Civil do Ceará deflagrou, nesta quinta-feira (5), operação para cumprir mandato de busca e apreensão na propriedade do ex-prefeito de Jucás, Helanio Facundo Facundo. Ele é investigado por suspeita de furto qualificado e por interromper serviço de utilidade pública. O ex-prefeito, no entanto, nega as acusações.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Facundo teria desligado e retirado equipamento de radiocomunicação da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, o que teria "comprometido" o serviço das forças de segurança em cidades da região Centro-Sul do estado.

O equipamento havia sido implementado em torre da Fundação de Teleducação do Ceará (Funtelc - TV Ceará), que fica localizada em "terreno que, desde a década de 1970, foi cedido" à entidade, segundo informa a SSPDS.

Veja também

A versão do ex-prefeito é diferente. Segundo Facundo, o equipamento foi instalado de forma "irregular" na propriedade dele e que, "há mais de um ano", ele tenta "formalizar um contrato de locação".

Ele admitiu ter dito a um funcionário, antes do equipamento ser furtado, que iria levá-lo para casa, mas que a declaração seria só uma forma de "sensibilizá-lo" e "pressioná-lo" para que ocorresse a regularização da locação.

"Se eu falei que levaria o equipamento e ele desapareceu, necessariamente não fui eu que furtei. Tendo em vista que não tem nenhuma prova, nenhuma testemunha, inclusive sacramentou isso vindo na minha casa, fazer busca e apreensão e não encontrando nada", disse o ex-prefeito.

Facundo reclamou ainda da ação do Estado, de "invadir minha casa pela manhã e fazer alguma intimidação ou encontrar algo que pudesse me incriminar".

Em nota, a SSPDS ressaltou que os materiais furtados são "comprovadamente equipamentos de utilidade pública para toda a população do Estado do Ceará". O texto, no entanto, não descreve se foram encontrados quaisquer materiais ou equipamentos na casa do ex-prefeito de Jucás.