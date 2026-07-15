PF indicia 48 pessoas por esquema de descontos ilegais do INSS

A Polícia Federal (PF) encerrou nesta terça-feira (14) a primeira fase da investigação oriunda da Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais de mensalidades associativas dos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao todo, 48 investigados foram indiciados pelo esquema de fraude, incluindo o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto.

O grupo teria desviado mais de R$ 708 milhões de aposentados e pensionistas para empresas de fachada, segundo aponta trecho do relatório divulgado pelo jornal O Globo.

O inquérito que originou os indiciamentos trata dos descontos irregulares de aposentados filiados à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), uma das entidades investigadas pela Polícia Federal

O relatório completo sobre as conclusões da investigação foi enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator do caso. O documento está em segredo de Justiça, e os detalhes não foram divulgados.

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Investigação

O caso começou a ser investigado pela PF em abril do ano passado, quando foi identificado o esquema de descontos irregulares em benefícios do INSS entre os anos de 2019 e 2024.

Estima-se que o total desviado por todas as entidades envolvidas pode chegar a R$ 6,3 bilhões, segundo a PF. Parte dos indiciados está preso desde de dezembro do ano passado.