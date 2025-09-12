Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PF prende 'Careca do INSS' e outro suspeito de envolvimento em fraude bilionária em benefícios

Operação ainda cumpriu mandados de busca e apreendeu dinheiro, joias e carros, entre eles uma Ferrari F8 e uma réplica do veículo usado por Ayrton Senna na temporada de 1993

Escrito por
Carol Melo, Beatriz Matos e Agência Brasil producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:50)
País
Imagem mostra empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do inss, preso pela pf em 12 de setembro de 2025
Legenda: Ele é considerado o principal operador do esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões
Foto: Linkedin/Reprodução

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (12) os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e Maurício Camisotti, suspeitos de envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a Operação Cambota é um desdobramento da Operação Sem Desconto.

Além das detenções, os agentes de segurança cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em endereços no estado de São Paulo e no Distrito Federal.

A prisão de ambos é resultado de uma solicitação do deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a fraudes no INSS. Na semana passada, o colegiado apresentou à Corte um pedido pela detenção de 21 acusados de envolvimento no esquema, entre eles Antunes e Camisotti. 

Nesta sexta-feira, Gaspar comemorou a operação da PF. "Vitória! Há pouco mais de uma semana pedi a prisão do Careca do INSS e de Maurício Camisotti, a CPMI aprovou o pedido que fiz. Muitos criticaram, dizendo que era cedo. Mas, pelo Brasil inteiro, o povo era roubado e eles estavam na impunidade. O povo esperava essa atitude. A CPI começa a dar resultado. Nós vamos até o fim. Tinham que ser presos. Ninguém aguenta mais tanta impunidade", disse.

Conforme jornal O Globo, as prisões dos suspeitos acontecem após os investigadores identificaram o risco de fuga e indícios de ocultação patrimonial

Carros de luxo, obras de arte e dinheiro

Nos endereços alvos da operação, foram apreendidos obras de arte, joias, dinheiro, relógios, móveis antigo e carros, entre eles uma Ferrari F8 e uma réplica da McLaren MP4/8, usada pelo piloto Ayrton Senna na temporada de 1993. 

Imagem mostrando um carro esportivo vermelho Ferrari ao lado de um carro de corrida de Fórmula 1 em um showroom ou garagem de veículos de alta performance, com motos ao fundo, apreendidos em operação da pf que prendeu careca do inss
Foto: divulgação

Conforme a corporação, a ação apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados. 

Prisão do 'Careca do INSS' e Camisotti

O "Careca do INSS" foi preso em Brasília e encaminhado para a Superintendência da PF local. Ele é suspeito de movimentar R$ 9,3 milhões em propina a dirigentes do órgão para ter acesso a dados de beneficiários e repassá-los a entidades envolvidas nas fraudes. Até esta manhã, a defesa dele não se manifestou. 

Já o empresário Camisotti foi capturando em São Paulo. Em nota ao O Globo, a defesa afirma que não haver "qualquer motivo que justifique sua prisão" e diz que "adotará todas as medidas legais cabíveis para reverter a prisão e assegurar o pleno respeito aos direitos e garantias fundamentais do empresário". 

Os agentes federais também cumprem mandados de busca na casa e no escritório do advogado Nelson Willians, investigado por realizar transações financeiras com Camisotti e uma das associações envolvidas no esquema de descontos indevidos do INSS.

Em comunicado ao O Globo, a defesa do advogado afirmou que "tem colaborado integralmente com as autoridades" e que "a medida cumprida é de natureza exclusivamente investigativa, não implicando qualquer juízo de culpa ou responsabilidade".

Veja também

teaser image
Germano Ribeiro

Veja como impedir descontos indevidos no INSS e como recuperar dinheiro retirado em fraude

teaser image
Negócios

Idosas cearenses são usadas como 'laranjas' por associação investigada por fraudes do INSS

Entenda como era o esquema

Em abril, a PF e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Sem Desconto com objetivo de combater um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

O cálculo é que entidades investigadas tenham descontado de aposentados e pensionistas cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. À época, pelo menos seis servidores públicos foram afastados de suas funções.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumpriram mais de 200 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária em diversos estados e no DF.

Ainda à época, a PF informou que as investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

CPMI

A CPMI do Congresso Nacional que apura a fraude bilionária aprovou, nessa quinta-feira (11), cerca de 400 pedidos de informações e de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de suspeitos.

Deputados e senadores que integram o colegiado acertaram requisitar informações sobre registros de entrada e saída de investigados em órgãos públicos; indícios das irregularidades reunidos pelo INSS, pela PF e pela CGU; e quebra de sigilo de pessoas, associações, entidades associativas e empresas investigadas pela Operação Sem Desconto.

Veja também

teaser image
PontoPoder

O que você precisa saber sobre a CPMI do INSS e o papel dos parlamentares cearenses

Entre os sigilos que serão quebrados estão os do "Careca do INSS", de Maurício Camisoti, e o do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto.

Na semana passada, a CPMI já tinha aprovado os pedidos de prisão preventiva de Antunes, Camisoti, Stefanutto e de outros 18 investigados.

Ressarcimentos

Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais em seus benefícios receberam R$ 1,084 bilhão em ressarcimentos do INSS, de acordo com informações divulgadas em agosto. Os débitos indevidos foram executados por associações entre março de 2020 e março de 2025.

O dinheiro para o reembolso vem de medida provisória assinada em julho, que libera R$ 3,31 bilhões para o cumprimento dos acordos judiciais. Por se tratar de crédito extraordinário, os recursos estão fora da meta de resultado primário e do limite de gastos do arcabouço fiscal.

A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em ativos de associações, pessoas físicas e empresas investigadas no esquema de fraude. O dinheiro levantado com a venda desses ativos cobrirá os gastos do Governo para ressarcir os aposentados e pensionistas.

Os ressarcimentos começaram em 24 de julho, em parcela única, com correção dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Cada aposentado ou pensionista recebe diretamente na conta onde o benefício cai mensalmente.

Os pagamentos se dão por ordem de adesão ao acordo com o INSS. Quem aderiu primeiro, vai receber primeiro. A contestação pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão continuará disponível mesmo após essa data.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do inss, preso pela pf em 12 de setembro de 2025
País

PF prende 'Careca do INSS' e outro suspeito de envolvimento em fraude bilionária em benefícios

Operação ainda cumpriu mandados de busca e apreendeu dinheiro, joias e carros, entre eles uma Ferrari F8 e uma réplica do veículo usado por Ayrton Senna na temporada de 1993

Carol Melo, Beatriz Matos e Agência Brasil
Há 45 minutos
Foto do homem que pulou de paraquedas da mão do Cristo Redentor
País

Homem invade Cristo Redentor e salta de paraquedas; Polícia investiga crime contra patrimônio

Prática conhecida como base jump foi registrada em vídeo por guia turístico

Redação
11 de Setembro de 2025
Imagem do fisiculturista é morto a facadas em Santa Catarina
País

Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é suspeita e está internada em estado grave

De acordo com a polícia, a suspeita é foragida da Justiça do Rio Grande do Sul, por conta de uma condenação de 15 anos pelo crime de latrocínio

Redação
09 de Setembro de 2025
Estagiária da Record morreu após sofrer choque elétrico após acidente de trânsito na avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte
País

Estagiária da Record morre eletrocutada em acidente de trânsito em BH

Após deixar veículo em chamas, jovem sofreu choque elétrico. Outros dois ocupantes ficam feridos

Redação
08 de Setembro de 2025
Agentes da Polícia Federal
País

PF faz operação contra esquema de licenças ambientais fraudulentas na Terra Yanomami

Justiça bloqueou R$ 265 milhões de empresas envolvidas no esquema

Redação
08 de Setembro de 2025
Homem com expressão de raiva tentando bater na janela do carro durante uma discussão, visto de dentro do veículo em movimento.
País

Homem fica pendurado no carro de vítima durante tentativa de assalto, em Santa Catarina

Caso foi registrado em uma estrada no município de Itajaí e viralizou nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
08 de Setembro de 2025
Atos de esquerda e de direita trouxeram temáticas como anistia, julgamento de Bolsonaro e tarifaço, entre outras pautas
País

7 de setembro é marcado por atos da esquerda e da direita em todo o Brasil

Temáticas das manifestações foram em maioria ligadas à anistia e soberania nacional

Redação
07 de Setembro de 2025
Veículo aparece invadindo a calçada, enquanto militares marcham ao fundo e um grupo de espectadores observa ao lado da rua. A cena é capturada em três momentos consecutivos.
País

Jipe causa atropelamento durante desfile de 7 de Setembro em Santa Catarina

Motorista perdeu controle do veículo e invadiu calçada, deixando duas pessoas feridas

Redação
07 de Setembro de 2025
Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança
País

Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança

Equipes do DF e do Governo Federal atuam em conjunto; Esplanada terá bloqueios e revista do público

Redação
06 de Setembro de 2025
Adrielly Ferreira Santa, jovem desaparecida e encontrada morta em São Bernardo do Campo
País

Jovem desaparecida após sair do trabalho em SP é encontrada morta caída em rua

Adrielly Ferreira Santana desapareceu após as 18h da quarta-feira (3), mas foi encontrada em São Bernardo do Campo

Redação
06 de Setembro de 2025
Homem detido suspeito de matar e esquartejar mulher e esconder partes do corpo em mala na rodoviária sendo preso por agente policial
País

Homem suspeito de esquartejar e esconder corpo de namorada em mala é preso no RS

Ricardo Jardim, de 66 anos, já havia sido condenado por ter assassinado a própria mãe e concretado o corpo dela em um armário

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem influenciadora Caroline Aristides, mão que se arrependeu do nome da filha e tentou, mas cartório recusou
País

Mãe se arrepende e tenta trocar nome da filha, mas cartório recusa: 'Extremamente humilhada'

O relato da influenciadora viralizou nas redes sociais. Estabelecimento alega que mudança é contra a legislação

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem mostra André Moura Muzell Faria, cinegrafista espancado e roubado no Riode Janeiro durante operação policial
País

Cinegrafista é espancado durante operação policial em comunidade do Rio de Janeiro

A vítima teve dentes quebrados, equipamento de trabalho destruído e itens pessoais roubados

Redação
05 de Setembro de 2025
Renê Júnior de mãos para o alto durante interrogatório na Polícia
País

Empresário que matou gari pediu orientações a ex-coronel da PM antes de ser preso e confessar crime

Renê Júnior deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil

Redação
05 de Setembro de 2025
Entrada do EMEIF Prof. João Lucildes Pereira com fachada moderna, cercada por árvores e flores, destacando o polo educacional em Osasco.
País

Mais de 30 alunos passam mal após escola passar por dedetização, em São Paulo

Segundo relato das famílias, as crianças apresentaram ardência nos olhos, na garganta e no nariz

Redação
05 de Setembro de 2025
Roberto Serenini, secretário de Saúde de MT, é preso por suspeita de tráfico de drogas em ônibus da secretaria
País

Secretário de Saúde de MT é preso por suspeita de tráfico de drogas em ônibus da Pasta

Veículo da secretaria, administrada por Roberto Serenini, levava pacientes transportava 52 kg de cocaína, segundo a Polícia Civil

Redação
04 de Setembro de 2025
mesa da policia civil com as drogas apreendidas na operação
País

Grupo criminoso suspeito de produzir e vender 'cogumelos mágicos' em larga escala é preso no DF

Esquema envolvia produção, venda online e envio da droga para vários estados do país

Redação
04 de Setembro de 2025
Dia de Santa Rosália confira oração completa
País

Dia de Santa Rosália: conheça a história e confira orações

Festa é celebrada em datas diferentes no Brasil e na Itália

Redação
04 de Setembro de 2025
Nick andou 12 km para se despedir do tutor
País

Cachorro anda 12 km para se despedir de tutor em velório em Minas Gerais

Nick, companheiro de Marola por dez anos, comoveu familiares ao aparecer sozinho no local da cerimônia

Redação
02 de Setembro de 2025
Retrato de um idoso sorridente com cabelo grisalho, usando suéter preto e camisa rosa claro, posando com a mão no rosto contra fundo preto.
País

Morre Mino Carta, jornalista e fundador da 'Carta Capital', aos 91 anos

Ele estava internado há duas semanas no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Paulo Roberto Maciel*
02 de Setembro de 2025