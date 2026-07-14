Inscrições para 2º semestre do Fies 2026 estão abertas

Iniciativa concede financiamento a estudantes em cursos superiores privados.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 07:30 (Atualizado às 07:40)
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Legenda: O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de julho.
Foto: Antônio Cruz / Agência Brasil.

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 começam nesta terça-feira (14) e podem ser feitas até a sexta-feira (17). 

Interessados em participar do certame devem fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Ao todo, o Ministério da Educação oferece 44.867 vagas para esta edição. Além das vagas do segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano. 

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Quem pode participar

Segundo o Ministério da Educação, podem se inscrever os candidatos que atendam cumulativamente os seguintes requisitos:

  • Participaram de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010;
  • Obtiveram média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos;
  • Tiveram nota na redação superior a zero;
  • Possuem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

O processo seletivo inclui ainda a reserva de 50% das vagas para o Fies Social, voltado para estudantes com renda de até meio salário mínimo por pessoa e com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Pré-selecionados que atendam às regras do programa poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais. 

Datas importantes

  • inscrições: de 14 a 17 de julho;
  • resultado: 30 de julho;
  • complementação das inscrições: de 31 de julho a 4 de agosto;
  • lista de espera: de 7 a 24 de setembro.

 

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