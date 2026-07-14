Inscrições para 2º semestre do Fies 2026 estão abertas

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 começam nesta terça-feira (14) e podem ser feitas até a sexta-feira (17).
Interessados em participar do certame devem fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Ao todo, o Ministério da Educação oferece 44.867 vagas para esta edição. Além das vagas do segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano.
Quem pode participar
Segundo o Ministério da Educação, podem se inscrever os candidatos que atendam cumulativamente os seguintes requisitos:
- Participaram de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010;
- Obtiveram média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos;
- Tiveram nota na redação superior a zero;
- Possuem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.
O processo seletivo inclui ainda a reserva de 50% das vagas para o Fies Social, voltado para estudantes com renda de até meio salário mínimo por pessoa e com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).
Pré-selecionados que atendam às regras do programa poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.
Datas importantes
- inscrições: de 14 a 17 de julho;
- resultado: 30 de julho;
- complementação das inscrições: de 31 de julho a 4 de agosto;
- lista de espera: de 7 a 24 de setembro.