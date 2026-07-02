Após vídeo de André Fernandes, Elmano agradece oposição por denúncia em caso da plantação de maconha

O governador Elmano de Freitas (PT) agradeceu à oposição de seu governo por denunciar a preservação de uma plantação de maconha em Acopiara, no interior do Ceará, após uma megaoperação da Polícia Civil ter localizado a droga. A declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (2) em Fortaleza.

Na ocasião, sem citar nomes, Elmano reconheceu a contribuição da denúncia, que foi feita pelo deputado federal André Fernandes (PL), para a abertura de uma investigação pela Controladoria Geral de Disciplina do Ceará (CGD) e pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

É natural que, em algum momento, se tem uma situação ocorrida que a oposição tenha conhecimento, a oposição está no papel dela de denunciar, de falar. É assim. E eu quero dizer que eu agradeço, porque eu não saberia o que estava lá se não tivesse uma informação que foi apresentada como denúncia. Elmano de Freitas Governador do Ceará

A declaração do governador vem um dia depois de André Fernandes utilizar suas redes sociais para se manifestar e criticar a conduta de Elmano no caso. Por vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (1º), o parlamentar pediu um agradecimento por parte do chefe do Executivo:

Elmano, antes de qualquer coisa, baixa o tom de voz e me agradece. Tu só foi no local do crime por causa da minha denúncia. Parece, Elmano, que tu está um pouco desnorteado. Todo mundo viu [...] e o mundo só soube disso por causa da minha denúncia. Aí agora, governador, tu vem dizer que eu tenho que dizer quem foi que interferiu? André Fernandes Deputado federal

Além disso, o deputado voltou a acusar "a alta cúpula da segurança pública" de envolvimento na preservação da plantação de maconha. Durante a coletiva de imprensa, Elmano respondeu às acusações indiretamente, reforçando que, por ele, "apura tudo, responde quem tem que responder".

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Entenda o caso

Uma megaoperação da PCCE localizou uma plantação de maconha no município de Acopiara, no interior cearense, na última quinta-feira (25). O local seria equivalente a "quatro campos do Estádio Castelão".

No sábado (27), entretanto, uma denúncia do deputado federal André Fernandes (PL) elucidou não ter havido preservação da cena do crime pelas autoridades. O parlamentar citou, ainda, a Lei das Drogas, número 11.343, de 2006, que determina a incineração de tais componentes.

O Governo do Ceará se pronunciou sobre o caso no domingo (28), afirmando que uma determinação direta do governador Elmano de Freitas (PT) fez a investigação ser instaurada. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou pelas redes sociais que um inquérito foi aberto.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.