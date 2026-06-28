Governo investiga conduta de policiais que preservaram plantação de maconha encontrada em megaoperação no CE

A megaoperação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que localizou uma plantação de maconha no município de Acopiara, no interior do Ceará, será investigada por suposta falha nos procedimentos de custódia.

O Estado quer apurar por que parte do cultivo foi mantido no local, mesmo após a descoberta da plantação na operação de quinta-feira (25).

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A informação foi divulgada, a princípio, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), neste domingo (28), pelas redes sociais.

Em seguida, a Controladoria Geral de Disciplina do Ceará (CGD) também informou que, por determinação direta do governador Elmano de Freitas (PT), irá instaurar um procedimento disciplinar prórpio sobre o caso.

Na última sexta-feira (26), o Diário do Nordeste noticiou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) encontrou 290 mil pés de maconha em uma área isolada de Acopiara.

A plantação se estendia por uma área de aproximadamente três hectares, o que seria equivalente a "quatro campos do Estádio Castelão".

Apesar de parte do plantio ser derrubado por tratores, como demonstrou a SSPDS em publicação feita no Instagram, a maior parte do material não foi confiscada.

No comunicado da SSPDS, é informado que o inquérito de investigação foi instaurado após a receber uma deúnica sobre a atuação policial durante ofensiva.

O texto ainda reforçou que toda e qualquer falha de procedimento "será apurada e os responsáveis serão devidamente identificados e punidos dentro da lei".

Veja as publicações da SSPDS e da CGD

Detalhes da operação

Ao todo, a Polícia Civil encontrou no local cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo e outros 130 mil pés já colhidos, totalizando uma estimativa de 290 mil pés da planta.

Durante a investigação, aeronaves e drones da PCCE tiveram que sobrevoar o local para medir a área total da plantação

Junto à plantação, também foi localizado um acampamento clandestino, com alimentos e alguns utensílios de cozinha.

Nenhum suspeito foi encontrado até o momento. A investigação continua para definir se a droga pertencia a alguma organização criminosa.