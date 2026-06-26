Plantação de maconha equivalente a quatro campos do Castelão é descoberta pela Polícia Civil no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) localizou nessa quinta-feira (25), uma plantação de maconha com cerca de 290 mil pés da planta, escondida em uma área isolada no município de Acopiara, no interior do Ceará.

A plantação se estendia por uma área de aproximadamente três hectares, o que seria equivalente a "quatro campos do Estádio Castelão".

Legenda: O peso total da droga apreendida ainda não foi oficialmente calculado. Foto: Divulgação/SSPDS.

Durante a investigação, aeronaves e drones da PCCE tiveram que sobrevoar o local para medir a área total da plantação. Ao todo, foram encontrados no local cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo e outros 130 mil pés já colhidos, totalizando uma estimativa de 290 mil pés da planta.

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Nessa sexta-feira (26), uma equipe de policiais deve se deslocar até o local para realizar fotos e fazer o transporte dos materiais encontrados.

Legenda: Parte da plantação foi destruída pelos policiais no local da apreensão. Foto: Divulgação/SSPDS.

Durante a operação, nenhum suspeito foi encontrado e a investigação continua para definir se a droga pertencia a alguma organização criminosa. Junto a plantação, os policiais também encontraram um acampamento clandestino, com alimentos e alguns utensílios de cozinha.

Legenda: A operação foi realizada durante a tarde da quinta-feira (25), após dias de investigação. Foto: Divulgação/SSPDS.

A ofensiva foi coordenada pelo Departamento de Polícia Civil do Interior Sul (DPJI Sul), pela 4ª Seccional do Interior Sul (Iguatu) e pela Delegacia de Polícia Civil de Acopiara.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues.