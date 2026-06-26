Plantação de maconha equivalente a quatro campos do Castelão é descoberta pela Polícia Civil no Ceará

A ação resultou na maior apreensão de plantação da droga já realizada no estado, nos últimos anos.

Escrito por Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 10:01 (Atualizado às 10:44)

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) localizou nessa quinta-feira (25), uma plantação de maconha com cerca de 290 mil pés da planta, escondida em uma área isolada no município de Acopiara, no interior do Ceará. 

A plantação se estendia por uma área de aproximadamente três hectares, o que seria equivalente a "quatro campos do Estádio Castelão". 

O peso total da droga apreendida ainda não foi oficialmente calculado.
Legenda: O peso total da droga apreendida ainda não foi oficialmente calculado.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Durante a investigação, aeronaves e drones da PCCE tiveram que sobrevoar o local para medir a área total da plantação. Ao todo, foram encontrados no local cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo e outros 130 mil pés já colhidos, totalizando uma estimativa de 290 mil pés da planta. 

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Nessa sexta-feira (26), uma equipe de policiais deve se deslocar até o local para realizar fotos e fazer o transporte dos materiais encontrados. 

Parte da plantação foi destruída pelos policiais no local da apreensão.
Legenda: Parte da plantação foi destruída pelos policiais no local da apreensão.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Durante a operação, nenhum suspeito foi encontrado e a investigação continua para definir se a droga pertencia a alguma organização criminosa. Junto a plantação, os policiais também encontraram um acampamento clandestino, com alimentos e alguns utensílios de cozinha. 

A operação foi realizada durante a tarde da quinta-feira (25), após dias de investigação.
Legenda: A operação foi realizada durante a tarde da quinta-feira (25), após dias de investigação.
Foto: Divulgação/SSPDS.

A ofensiva foi coordenada pelo Departamento de Polícia Civil do Interior Sul (DPJI Sul), pela 4ª Seccional do Interior Sul (Iguatu) e pela Delegacia de  Polícia Civil de Acopiara.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues. 

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